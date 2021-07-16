https://ria.ru/20210716/samolet-1741544567.html
К поискам Ан-28 в Томской области привлекут аэромобильную группировку
К поискам Ан-28 в Томской области привлекут аэромобильную группировку - РИА Новости, 16.07.2021
К поискам Ан-28 в Томской области привлекут аэромобильную группировку
Аэромобильную группировку численностью 100 человек с проходимой техникой привлекут к поиску пропавшего в Бакчарском районе Томской области пассажирского... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:29
2021-07-16T14:29
2021-07-16T16:49
жесткая посадка ан-28 в томской области
россия
ан-28
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бакчарский район
томская область
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аэромобильную группировку численностью 100 человек с проходимой техникой привлекут к поиску пропавшего в Бакчарском районе Томской области пассажирского самолета Ан-28, рассказали РИА Новости в МЧС России."В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 100 человек с техникой высокой проходимости", - сказал собеседник агентства.По его словам, к поискам пропавшего воздушного судна, выполнявшего рейс из Кедровска в Томск, также привлечен вертолет Ми-8 МЧС со спасателями на борту. Всего же, по неофициальным данным экстренных служб, борт ищут уже четыре вертолета разных ведомств.
https://ria.ru/20210716/samolet-1741543081.html
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жесткая посадка ан-28 в томской области, россия, ан-28, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бакчарский район, томская область, происшествия
14:29 16.07.2021 (обновлено: 16:49 16.07.2021)
К поискам Ан-28 в Томской области привлекут аэромобильную группировку
К поискам Ан-28 в Томской области привлекут аэромобильную группировку численностью сто человек