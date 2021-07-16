https://ria.ru/20210716/samolet-1741479167.html

Эксперт предположил, какой принципиально новый самолет покажет "Ростех"

Эксперт предположил, какой принципиально новый самолет покажет "Ростех" - РИА Новости, 16.07.2021

Эксперт предположил, какой принципиально новый самолет покажет "Ростех"

"Принципиально новый" военный самолет, который Ростех презентует на авиасалоне МАКС-2021, судя по изображению, является легким однодвигательным истребителем... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T09:14

2021-07-16T09:14

2021-07-16T09:14

макс-2021

алексей леонков

ростех

жуковский

безопасность

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Принципиально новый" военный самолет, который Ростех презентует на авиасалоне МАКС-2021, судя по изображению, является легким однодвигательным истребителем пятого поколения разработки КБ Сухого, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.Так он прокомментировал первую фотографию нового самолета, опубликованную ранее в пятницу в официальном аккаунте Ростеха в Facebook. На кадре с сопроводительной надписью Wanna see me naked? ("Хочешь увидеть меня голой?") машина показана в чехле."Контуры самолета, его киль, конструкция шасси говорят о том, что это легкий истребитель пятого поколения семейства "Сухой", - сказал Леонков.По его словам, самолет, скорее всего, будет одномоторным.В этом году МАКС-2021 отметит свое 15-летие. Выставка пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия в рамках МАКС-2021 будут проводится с учетом требований противодействия распространению коронавируса.

https://ria.ru/20210715/maks-1741365508.html

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макс-2021, алексей леонков, ростех, жуковский, безопасность