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Минобороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД
Минобороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД - РИА Новости, 16.07.2021
Минобороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД
Новый военно-транспортный самолёт Ил-76МД поставлен в Вооруженные силы России, следует из инфографики, опубликованной в газете "Красная звезда". РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T00:22
2021-07-16T05:14
россия
ил-76мд
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новый военно-транспортный самолёт Ил-76МД поставлен в Вооруженные силы России, следует из инфографики, опубликованной в газете "Красная звезда".В марте министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в 2021 году военным планируется поставить пять самолетов Ил-76МД-90А.Ил-76МД-90А разработан компанией "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность вождения и десантирования.Замена штатных двигателей Д-30КП2 на более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.Всего военно-транспортная авиация России законтрактовала 39 таких машин на сумму около 140 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210609/ucheniya-1736352353.html
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россия, ил-76мд, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
00:22 16.07.2021 (обновлено: 05:14 16.07.2021)
 
Минобороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД

Министерство обороны России получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД с военнослужащими гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения на борту взлетает с аэродрома Таганрог-Центральный в Ростовской области
Самолет Ил-76МД с военнослужащими гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения на борту взлетает с аэродрома Таганрог-Центральный в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новый военно-транспортный самолёт Ил-76МД поставлен в Вооруженные силы России, следует из инфографики, опубликованной в газете "Красная звезда".
В марте министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в 2021 году военным планируется поставить пять самолетов Ил-76МД-90А.
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Замена штатных двигателей Д-30КП2 на более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.
Всего военно-транспортная авиация России законтрактовала 39 таких машин на сумму около 140 миллиардов рублей.
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