00:22 16.07.2021 (обновлено: 05:14 16.07.2021)
Минобороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД
Министерство обороны России получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД с военнослужащими гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения на борту взлетает с аэродрома Таганрог-Центральный в Ростовской области
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новый военно-транспортный самолёт Ил-76МД поставлен в Вооруженные силы России, следует из инфографики, опубликованной в газете "Красная звезда".
В марте министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в 2021 году военным планируется поставить пять самолетов Ил-76МД-90А.
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Ил-76МД-90А разработан компанией "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность вождения и десантирования.
Замена штатных двигателей Д-30КП2 на более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.
Всего военно-транспортная авиация России законтрактовала 39 таких машин на сумму около 140 миллиардов рублей.