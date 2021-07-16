https://ria.ru/20210716/samolet-1741462870.html

Минобороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД

Минобороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД - РИА Новости, 16.07.2021

Минобороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД

Новый военно-транспортный самолёт Ил-76МД поставлен в Вооруженные силы России, следует из инфографики, опубликованной в газете "Красная звезда". РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T00:22

2021-07-16T00:22

2021-07-16T05:14

россия

ил-76мд

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новый военно-транспортный самолёт Ил-76МД поставлен в Вооруженные силы России, следует из инфографики, опубликованной в газете "Красная звезда".В марте министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в 2021 году военным планируется поставить пять самолетов Ил-76МД-90А.Ил-76МД-90А разработан компанией "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность вождения и десантирования.Замена штатных двигателей Д-30КП2 на более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.Всего военно-транспортная авиация России законтрактовала 39 таких машин на сумму около 140 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210609/ucheniya-1736352353.html

https://ria.ru/20210613/bayden-1736895840.html

россия

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2021

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россия, ил-76мд, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность