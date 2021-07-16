https://ria.ru/20210716/roskosmos-1741616585.html
США хотят купить в России новые ракетные двигатели
США хотят купить в России новые ракетные двигатели - РИА Новости, 16.07.2021
США хотят купить в России новые ракетные двигатели
Предприятию "Роскосмоса" "НПО Энергомаш" разрешили провести переговоры с американской компанией Orbital Sciences о поставках Штатам ракетных двигателей РД-181М. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T20:29
2021-07-16T20:29
2021-07-16T21:26
энергомаш
международная космическая станция (мкс)
orbital sciences
наука
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рд-181
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роскосмос
сша
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Предприятию "Роскосмоса" "НПО Энергомаш" разрешили провести переговоры с американской компанией Orbital Sciences о поставках Штатам ракетных двигателей РД-181М. Распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.С предложением ранее выступил "Роскосмос". Жидкостный ракетный двигатель РД-181М хотят использовать в ракете-носителе "Антарес", которая доставляет грузы на Международную космическую станцию и запускает научно-исследовательские и коммерческие космические аппараты.Как отмечается в распоряжении, контракт на поставки нового двигателя можно будет заключить при выполнении ряда условий: в том числе после получения от американской стороны гарантий о том, что ракеты "Антарес" с российскими двигателями не будут использовать "для запуска полезных нагрузок военного назначения".На сайте "Энергомаша" нет информации о двигателе РД-181М.Ранее Россия поставляла в США два двигателя — РД-180 и РД-181. Двигатель РД-180 задействуют на первой ступени ракеты Atlas-5. Всего, по данным "Энергомаша", в Штаты с 1999 года отправили 122 двигателя, из которых 93 уже использовали.Последнюю партию российских ракетных двигателей РД-180 в США передали в апреле. Вашингтон заявлял РИА Новости, что намерен прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создают ракету Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставили 22 двигателя, из них 18 уже использовали.
https://ria.ru/20210121/raketa-1594000791.html
https://ria.ru/20210309/kosmoproekty-1600526446.html
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энергомаш, международная космическая станция (мкс), orbital sciences , россия, рд-181, космос - риа наука, роскосмос, сша
20:29 16.07.2021 (обновлено: 21:26 16.07.2021)
США хотят купить в России новые ракетные двигатели
США хотят купить в России новые ракетные двигатели РД-181М
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Предприятию "Роскосмоса" "НПО Энергомаш
" разрешили провести переговоры с американской компанией Orbital Sciences
о поставках Штатам ракетных двигателей РД-181М
. Распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
С предложением ранее выступил "Роскосмос". Жидкостный ракетный двигатель РД-181М хотят использовать в ракете-носителе "Антарес", которая доставляет грузы на Международную космическую станцию
и запускает научно-исследовательские и коммерческие космические аппараты.
Как отмечается в распоряжении, контракт на поставки нового двигателя можно будет заключить при выполнении ряда условий: в том числе после получения от американской стороны гарантий о том, что ракеты "Антарес" с российскими двигателями не будут использовать "для запуска полезных нагрузок военного назначения".
На сайте "Энергомаша" нет информации о двигателе РД-181М.
Ранее Россия поставляла в США два двигателя — РД-180 и РД-181. Двигатель РД-180 задействуют на первой ступени ракеты Atlas-5. Всего, по данным "Энергомаша", в Штаты с 1999 года отправили 122 двигателя, из которых 93 уже использовали.
Последнюю партию российских ракетных двигателей РД-180 в США передали в апреле. Вашингтон заявлял РИА Новости, что намерен прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создают ракету Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.
Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставили 22 двигателя, из них 18 уже использовали.