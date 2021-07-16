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Американца Рида этапировали в колонию в Мордовии

Американца Рида этапировали в колонию в Мордовии - РИА Новости, 16.07.2021

Американца Рида этапировали в колонию в Мордовии

Осуждённый на 9 лет за нападение на полицейских американский студент Тревор Рид этапирован в пятницу в одну из колоний в Мордовии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:03

2021-07-16T10:03

2021-07-16T10:49

тревор рид

россия

республика мордовия

москва

сша

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Осуждённый на 9 лет за нападение на полицейских американский студент Тревор Рид этапирован в пятницу в одну из колоний в Мордовии, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников."Сегодня утром Тревора Рида из московского СИЗО-5 этапировали в одну из мордовских колоний", - сказал Мельников.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечало обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.В июне член московской комиссии Ева Меркачева заявляла РИА Новости, что ФСИН передала в МИД список из 17 граждан США, находящихся под стражей в России, возможно, для дальнейшего обмена. При этом одним из первых кандидатов, по мнению правозащитницы, может стать именно Рид.После того, как Мосгорсуд в конце июня утвердил Риду 9-летний срок в колонии, Госдеп США заявил, что продолжит добиваться его возвращения в Америку.

https://ria.ru/20210202/amerikantsy-1595770044.html

https://ria.ru/20210628/rid-1738953470.html

https://ria.ru/20210617/obmen-1737366188.html

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тревор рид, россия, республика мордовия, москва, сша, происшествия