10:03 16.07.2021 (обновлено: 10:49 16.07.2021)
Американца Рида этапировали в колонию в Мордовии
Американец Тревор Рид, осужденный за нападение на полицейских, этапирован в мордовскую колонию
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевОглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Осуждённый на 9 лет за нападение на полицейских американский студент Тревор Рид этапирован в пятницу в одну из колоний в Мордовии, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
"Сегодня утром Тревора Рида из московского СИЗО-5 этапировали в одну из мордовских колоний", - сказал Мельников.
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По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечало обвинение.
Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.
В июне член московской комиссии Ева Меркачева заявляла РИА Новости, что ФСИН передала в МИД список из 17 граждан США, находящихся под стражей в России, возможно, для дальнейшего обмена. При этом одним из первых кандидатов, по мнению правозащитницы, может стать именно Рид.
После того, как Мосгорсуд в конце июня утвердил Риду 9-летний срок в колонии, Госдеп США заявил, что продолжит добиваться его возвращения в Америку.