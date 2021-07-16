Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/restorany-1741587853.html
Минпромторг оценил потери ресторанов без веранд после введения QR-кодов
Минпромторг оценил потери ресторанов без веранд после введения QR-кодов - РИА Новости, 16.07.2021
Минпромторг оценил потери ресторанов без веранд после введения QR-кодов
Падение выручки в ресторанах Москвы без летних веранд за время действия системы QR-кодов составило 60-85%, однако существенная часть компаний сумела... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:33
2021-07-16T17:33
распространение коронавируса
qr-код
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
виктор евтухов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739960730_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_6fa4e1d2a09864cdf6b0b2e02347f7bf.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Падение выручки в ресторанах Москвы без летних веранд за время действия системы QR-кодов составило 60-85%, однако существенная часть компаний сумела вакцинировать более 60% сотрудников, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу объявил, что благодаря улучшению ситуации с коронавирусом и хорошим темпами вакцинации с 19 июля ряд ограничительных мер будет ослаблен: обязательная система QR-кодов отменяется, возобновляют работу в обычном режиме фуд-корты и детские игровые комнаты."В среднем для ресторанов, особенно без летних веранд, падение выручки составило от 60% до 85%, в то время как выручка части точек общепита быстрого обслуживания, пиццерий, традиционно работавших "на вынос" даже немного прибавила по отношению к периоду до введения кодов для посетителей", - сказал Евтухов, слова которого привели в пресс-службе Минпромторга."Это решение (об отмене QR-кодов в ресторанах - ред.), которое Москва проработала совместно с правительством. Ведь система QR-кодов действительно выполнила свою задачу - защита здоровья людей и увеличение темпа вакцинации. Московский общепит - молодцы. Существенная часть компаний в той же Москве и Московской области сумели вакцинировать более 60% сотрудников", - добавил замминистра.По его словам, власти Москвы и Московской области приняли наиболее взвешенное решение, тем более, что прививочная кампания в общепите в этих регионах выполнена своевременно. "Минпромторг со своей стороны провел большую работу с отраслью. Мы встречались с рестораторами, вместе анализировали ситуацию и помогали ускорить темпы вакцинации сотрудников, анализировали с ФНС и властями Москвы падение выручки и общую ситуацию с темпами иммунизации, вели переговоры", - сказал Евтухов.Он также выразил надежду, что серьезных ограничений работы общепита в регионах в дальнейшем удастся избежать и отрасль продолжит работать и восстанавливаться после закрытий из-за COVID-19. "Несмотря на то, что в январе-мае 2021 года оборот общепита в России вырос на 24% по сравнению с этим же периодом кризисного 2020 года, это все еще на 4% меньше показателей доковидного 2019 года", - заключил замглавы Минпромторга.
https://ria.ru/20210716/tatuirovka-1741579010.html
https://ria.ru/20210716/qr-kod-1741551658.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739960730_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_f8a91c2b2893b64a9c6b784170c24384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
qr-код, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), виктор евтухов, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), экономика
17:33 16.07.2021
 
Минпромторг оценил потери ресторанов без веранд после введения QR-кодов

Замглавы Минпромторга Евтухов: московские рестораны потеряли 60-85 процентов выручки из-за QR-кодов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИнформационная табличка на входе в ресторан BURO TSUM в Москве
Информационная табличка на входе в ресторан BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Падение выручки в ресторанах Москвы без летних веранд за время действия системы QR-кодов составило 60-85%, однако существенная часть компаний сумела вакцинировать более 60% сотрудников, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу объявил, что благодаря улучшению ситуации с коронавирусом и хорошим темпами вакцинации с 19 июля ряд ограничительных мер будет ослаблен: обязательная система QR-кодов отменяется, возобновляют работу в обычном режиме фуд-корты и детские игровые комнаты.
Временные татуировки с QR-кодами - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 16:55Распространение коронавируса
В Москве около 400 человек оформили заявки на тату с QR-кодом
"В среднем для ресторанов, особенно без летних веранд, падение выручки составило от 60% до 85%, в то время как выручка части точек общепита быстрого обслуживания, пиццерий, традиционно работавших "на вынос" даже немного прибавила по отношению к периоду до введения кодов для посетителей", - сказал Евтухов, слова которого привели в пресс-службе Минпромторга.
"Это решение (об отмене QR-кодов в ресторанах - ред.), которое Москва проработала совместно с правительством. Ведь система QR-кодов действительно выполнила свою задачу - защита здоровья людей и увеличение темпа вакцинации. Московский общепит - молодцы. Существенная часть компаний в той же Москве и Московской области сумели вакцинировать более 60% сотрудников", - добавил замминистра.
Опрос
Какой вакциной от COVID-19 вы привились?
Проголосовали:
7 июля, 13:56Распространение коронавируса
По его словам, власти Москвы и Московской области приняли наиболее взвешенное решение, тем более, что прививочная кампания в общепите в этих регионах выполнена своевременно. "Минпромторг со своей стороны провел большую работу с отраслью. Мы встречались с рестораторами, вместе анализировали ситуацию и помогали ускорить темпы вакцинации сотрудников, анализировали с ФНС и властями Москвы падение выручки и общую ситуацию с темпами иммунизации, вели переговоры", - сказал Евтухов.
Он также выразил надежду, что серьезных ограничений работы общепита в регионах в дальнейшем удастся избежать и отрасль продолжит работать и восстанавливаться после закрытий из-за COVID-19. "Несмотря на то, что в январе-мае 2021 года оборот общепита в России вырос на 24% по сравнению с этим же периодом кризисного 2020 года, это все еще на 4% меньше показателей доковидного 2019 года", - заключил замглавы Минпромторга.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 14:57Распространение коронавируса
Собянин прокомментировал отмену QR-кодов в Москве
 
Распространение коронавирусаQR-кодКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Виктор ЕвтуховСергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР
08:00Рано расслабились. Принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной
08:00"ПВО не поможет": США разрабатывают новое ракетное оружие
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
Лента новостейМолния