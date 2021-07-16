https://ria.ru/20210716/rabota-1741472894.html

Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня

Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня - РИА Новости, 16.07.2021

Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня

Более половины россиян хотели бы в летний период работать сокращенную неделю - 4 дня, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T07:03

2021-07-16T07:03

2021-07-16T07:43

россия

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более половины россиян хотели бы в летний период работать сокращенную неделю - 4 дня, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России."Больше половины опрошенных (58%) считают, что в летний период нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. Однако 42% респондентов хотят оставить прежнее количество рабочих дней летом", - показало исследование.Среди тех, кто хочет сократить рабочую неделю, 64% уверены, что это позитивно скажется на производительности труда. Чуть меньше трети респондентов (29%) отметили, что сокращение рабочих дней не повлияет на эффективность работы. Еще 7% участников опроса уверены в негативном влиянии сезонной четырехдневки.При этом 7 из 10 опрошенных жителей России уверены: временное уменьшение рабочей недели позитивно скажется на работоспособности команды в будущем. Не согласны с ними всего 5% респондентов, а четверть участников опроса (25%) считают, что такие меры не повлияют на продуктивность работников.Четырехдневка позитивно скажется и на атмосфере команды - так считают 73% респондентов. И только 4% опрошенных жителей России думают, что сезонное сокращение трудовой недели отрицательно повлияет на отношениях между коллегами. По мнению 23% респондентов, уменьшение рабочих дней на летний период никак не отразится на обстановке в коллективе.

https://ria.ru/20210706/islandiya-1740170429.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество