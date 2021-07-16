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Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня
Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня - РИА Новости, 16.07.2021
Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня
Более половины россиян хотели бы в летний период работать сокращенную неделю - 4 дня, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T07:03
2021-07-16T07:43
россия
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более половины россиян хотели бы в летний период работать сокращенную неделю - 4 дня, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России."Больше половины опрошенных (58%) считают, что в летний период нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. Однако 42% респондентов хотят оставить прежнее количество рабочих дней летом", - показало исследование.Среди тех, кто хочет сократить рабочую неделю, 64% уверены, что это позитивно скажется на производительности труда. Чуть меньше трети респондентов (29%) отметили, что сокращение рабочих дней не повлияет на эффективность работы. Еще 7% участников опроса уверены в негативном влиянии сезонной четырехдневки.При этом 7 из 10 опрошенных жителей России уверены: временное уменьшение рабочей недели позитивно скажется на работоспособности команды в будущем. Не согласны с ними всего 5% респондентов, а четверть участников опроса (25%) считают, что такие меры не повлияют на продуктивность работников.Четырехдневка позитивно скажется и на атмосфере команды - так считают 73% респондентов. И только 4% опрошенных жителей России думают, что сезонное сокращение трудовой недели отрицательно повлияет на отношениях между коллегами. По мнению 23% респондентов, уменьшение рабочих дней на летний период никак не отразится на обстановке в коллективе.
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россия, общество
07:03 16.07.2021 (обновлено: 07:43 16.07.2021)
 
Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня

Исследование "Работа.ру": более половины россиян хотят работать летом четыре дня в неделю

© Fotolia / kieferpixЖенщина, переживающая стресс
Женщина, переживающая стресс - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Fotolia / kieferpix
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более половины россиян хотели бы в летний период работать сокращенную неделю - 4 дня, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.
"Больше половины опрошенных (58%) считают, что в летний период нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. Однако 42% респондентов хотят оставить прежнее количество рабочих дней летом", - показало исследование.
Среди тех, кто хочет сократить рабочую неделю, 64% уверены, что это позитивно скажется на производительности труда. Чуть меньше трети респондентов (29%) отметили, что сокращение рабочих дней не повлияет на эффективность работы. Еще 7% участников опроса уверены в негативном влиянии сезонной четырехдневки.
При этом 7 из 10 опрошенных жителей России уверены: временное уменьшение рабочей недели позитивно скажется на работоспособности команды в будущем. Не согласны с ними всего 5% респондентов, а четверть участников опроса (25%) считают, что такие меры не повлияют на продуктивность работников.
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Четырехдневка позитивно скажется и на атмосфере команды - так считают 73% респондентов. И только 4% опрошенных жителей России думают, что сезонное сокращение трудовой недели отрицательно повлияет на отношениях между коллегами. По мнению 23% респондентов, уменьшение рабочих дней на летний период никак не отразится на обстановке в коллективе.
 
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