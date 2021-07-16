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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/qr-kod-1741537349.html
В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве
В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве - РИА Новости, 16.07.2021
В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве
Решение об отмене QR-кодов в Москве является хорошим примером гибкости и эффективности в реализации особых полномочий региональных властей в рамках пандемии... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:57
2021-07-16T13:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение об отмене QR-кодов в Москве является хорошим примером гибкости и эффективности в реализации особых полномочий региональных властей в рамках пандемии коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве отменяются QR-коды."Это хороший пример гибкости и эффективности в реализации особых полномочий в рамках пандемии", - сказал Песков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, дмитрий песков, москва, общество
13:57 16.07.2021
 
В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве

Пресс-секретарь Песков назвал отмену QR-кодов в Москве примером гибкости в реализации полномочий

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана
Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение об отмене QR-кодов в Москве является хорошим примером гибкости и эффективности в реализации особых полномочий региональных властей в рамках пандемии коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве отменяются QR-коды.
"Это хороший пример гибкости и эффективности в реализации особых полномочий в рамках пандемии", - сказал Песков.
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 12:53Распространение коронавируса
В Москве впервые возбудили уголовное дело о покупке фальшивого QR-кода
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинДмитрий ПесковМоскваОбщество
 
 
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