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В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве
В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве - РИА Новости, 16.07.2021
В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве
Решение об отмене QR-кодов в Москве является хорошим примером гибкости и эффективности в реализации особых полномочий региональных властей в рамках пандемии... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:57
2021-07-16T13:57
2021-07-16T13:57
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дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение об отмене QR-кодов в Москве является хорошим примером гибкости и эффективности в реализации особых полномочий региональных властей в рамках пандемии коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве отменяются QR-коды."Это хороший пример гибкости и эффективности в реализации особых полномочий в рамках пандемии", - сказал Песков.
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В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве
Пресс-секретарь Песков назвал отмену QR-кодов в Москве примером гибкости в реализации полномочий