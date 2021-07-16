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В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве

В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве - РИА Новости, 16.07.2021

В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве

Решение об отмене QR-кодов в Москве является хорошим примером гибкости и эффективности в реализации особых полномочий региональных властей в рамках пандемии... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:57

2021-07-16T13:57

2021-07-16T13:57

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение об отмене QR-кодов в Москве является хорошим примером гибкости и эффективности в реализации особых полномочий региональных властей в рамках пандемии коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве отменяются QR-коды."Это хороший пример гибкости и эффективности в реализации особых полномочий в рамках пандемии", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210708/qr-1740419862.html

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