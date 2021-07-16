https://ria.ru/20210716/qr-1741533774.html
В Подмосковье вслед за Москвой с 19 июля отменят QR-коды для ресторанов
В Подмосковье вслед за Москвой с 19 июля отменят QR-коды для ресторанов - РИА Новости, 16.07.2021
В Подмосковье вслед за Москвой с 19 июля отменят QR-коды для ресторанов
Предъявление QR-кодов в общепитах Подмосковья с 19 июля носит рекомендательный характер, но это не отменяет термометрию на входе, ношение масок и соблюдение... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:41
2021-07-16T13:41
2021-07-16T16:03
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Предъявление QR-кодов в общепитах Подмосковья с 19 июля носит рекомендательный характер, но это не отменяет термометрию на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В Подмосковье смягчают антиковидные ограничительные меры. С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны", - написал губернатор в своем официальном телеграм-канале.Отмечается, что с 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать – оставить их в своем заведении или отменить. Но в случае, если OR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции."Спасибо нашим жителям – соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье. Первым компонентом у нас уже привито больше 2,4 миллиона человек – это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес – мы признательны ему за поддержку и участие", - сказал губернатор.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
13:41 16.07.2021 (обновлено: 16:03 16.07.2021)
В Подмосковье вслед за Москвой с 19 июля отменят QR-коды для ресторанов
Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил об отмене QR-кодов для посещения ресторанов с 19 июля
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Предъявление QR-кодов в общепитах Подмосковья
с 19 июля носит рекомендательный характер, но это не отменяет термометрию на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев
.
"В Подмосковье смягчают антиковидные ограничительные меры. С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны", - написал губернатор в своем официальном телеграм-канале.
Отмечается, что с 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать – оставить их в своем заведении или отменить. Но в случае, если OR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции.
"Спасибо нашим жителям – соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье. Первым компонентом у нас уже привито больше 2,4 миллиона человек – это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес – мы признательны ему за поддержку и участие", - сказал губернатор.