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В Подмосковье вслед за Москвой с 19 июля отменят QR-коды для ресторанов

В Подмосковье вслед за Москвой с 19 июля отменят QR-коды для ресторанов - РИА Новости, 16.07.2021

В Подмосковье вслед за Москвой с 19 июля отменят QR-коды для ресторанов

Предъявление QR-кодов в общепитах Подмосковья с 19 июля носит рекомендательный характер, но это не отменяет термометрию на входе, ношение масок и соблюдение... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:41

2021-07-16T13:41

2021-07-16T16:03

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Предъявление QR-кодов в общепитах Подмосковья с 19 июля носит рекомендательный характер, но это не отменяет термометрию на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В Подмосковье смягчают антиковидные ограничительные меры. С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно. В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны", - написал губернатор в своем официальном телеграм-канале.Отмечается, что с 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать – оставить их в своем заведении или отменить. Но в случае, если OR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции."Спасибо нашим жителям – соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье. Первым компонентом у нас уже привито больше 2,4 миллиона человек – это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес – мы признательны ему за поддержку и участие", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20210716/kod-1741530157.html

московская область (подмосковье)

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