https://ria.ru/20210716/putin-1741627522.html
Деятельность Путина одобряют 58,2 процента россиян, показал опрос
Деятельность Путина одобряют 58,2 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 16.07.2021
Деятельность Путина одобряют 58,2 процента россиян, показал опрос
Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 58,2% россиян, доверяют ему 63,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения мнения. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T22:55
2021-07-16T22:55
2021-07-16T23:58
россия
вциом
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 58,2% россиян, доверяют ему 63,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения мнения.По данным ВЦИОМ, 63,4% респондентов доверяют Путину, недоверие к нему выразили 31,7% опрошенных.Кроме того, 58,2% одобряют деятельность Путина, а 30% не одобряют.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5-11 июля 2021 года, в нем приняли участие 11 200 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%, уточняет ВЦИОМ.
https://ria.ru/20210713/vtsiom-1741086540.html
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россия, вциом, владимир путин, общество
22:55 16.07.2021 (обновлено: 23:58 16.07.2021)
Деятельность Путина одобряют 58,2 процента россиян, показал опрос
ВЦИОМ: деятельность президента Путина одобряют 58,2 процента россиян, доверяют ему 63,4 процента