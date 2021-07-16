Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/putin-1741627522.html
Деятельность Путина одобряют 58,2 процента россиян, показал опрос
Деятельность Путина одобряют 58,2 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 16.07.2021
Деятельность Путина одобряют 58,2 процента россиян, показал опрос
Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 58,2% россиян, доверяют ему 63,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения мнения. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T22:55
2021-07-16T23:58
россия
вциом
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741587307_0:18:3159:1795_1920x0_80_0_0_e12e8f2612996949055b3173d1fe08b1.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 58,2% россиян, доверяют ему 63,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения мнения.По данным ВЦИОМ, 63,4% респондентов доверяют Путину, недоверие к нему выразили 31,7% опрошенных.Кроме того, 58,2% одобряют деятельность Путина, а 30% не одобряют.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5-11 июля 2021 года, в нем приняли участие 11 200 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%, уточняет ВЦИОМ.
https://ria.ru/20210713/vtsiom-1741086540.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741587307_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_5487f950a9fa55bba273526a05a0d581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вциом, владимир путин, общество
22:55 16.07.2021 (обновлено: 23:58 16.07.2021)
 
Деятельность Путина одобряют 58,2 процента россиян, показал опрос

ВЦИОМ: деятельность президента Путина одобряют 58,2 процента россиян, доверяют ему 63,4 процента

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС
Президент РФ Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 58,2% россиян, доверяют ему 63,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения мнения.
По данным ВЦИОМ, 63,4% респондентов доверяют Путину, недоверие к нему выразили 31,7% опрошенных.
Кроме того, 58,2% одобряют деятельность Путина, а 30% не одобряют.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5-11 июля 2021 года, в нем приняли участие 11 200 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%, уточняет ВЦИОМ.
Девушка - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 14:21
ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян
 
РоссияВЦИОМВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР
08:00Рано расслабились. Принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной
08:00"ПВО не поможет": США разрабатывают новое ракетное оружие
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
Лента новостейМолния