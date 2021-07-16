https://ria.ru/20210716/putin-1741627522.html

Деятельность Путина одобряют 58,2 процента россиян, показал опрос

Деятельность Путина одобряют 58,2 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 16.07.2021

Деятельность Путина одобряют 58,2 процента россиян, показал опрос

Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 58,2% россиян, доверяют ему 63,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения мнения. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T22:55

2021-07-16T22:55

2021-07-16T23:58

россия

вциом

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741587307_0:18:3159:1795_1920x0_80_0_0_e12e8f2612996949055b3173d1fe08b1.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 58,2% россиян, доверяют ему 63,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения мнения.По данным ВЦИОМ, 63,4% респондентов доверяют Путину, недоверие к нему выразили 31,7% опрошенных.Кроме того, 58,2% одобряют деятельность Путина, а 30% не одобряют.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5-11 июля 2021 года, в нем приняли участие 11 200 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%, уточняет ВЦИОМ.

https://ria.ru/20210713/vtsiom-1741086540.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, владимир путин, общество