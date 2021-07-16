https://ria.ru/20210716/putin-1741610662.html

Путин дал поручения по программе медицинской реабилитации

Путин дал поручения по программе медицинской реабилитации - РИА Новости, 16.07.2021

Путин дал поручения по программе медицинской реабилитации

Президент России Владимир Путин поручил доложить о разработке программы развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы, выделив 100 миллиардов рублей,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T19:28

2021-07-16T19:28

2021-07-16T19:28

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить о разработке программы развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы, выделив 100 миллиардов рублей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ обеспечить: с учётом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021 – 2026 годы, предусмотрев её финансирование за счёт средств федерального бюджета в размере 100 миллиардов рублей (из них 60 миллиардов рублей в 2021 – 2024 годах)", - говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 августа 2021 года, далее – один раз в полгода.

https://ria.ru/20210701/dispanserizatsiya-1739331700.html

россия

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2021

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россия, владимир путин