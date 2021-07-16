https://ria.ru/20210716/putin-1741610662.html
Путин дал поручения по программе медицинской реабилитации
Путин дал поручения по программе медицинской реабилитации - РИА Новости, 16.07.2021
Путин дал поручения по программе медицинской реабилитации
Президент России Владимир Путин поручил доложить о разработке программы развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы, выделив 100 миллиардов рублей,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:28
2021-07-16T19:28
2021-07-16T19:28
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740438077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6db29344c32c04455bf036cdc3e5b14.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить о разработке программы развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы, выделив 100 миллиардов рублей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ обеспечить: с учётом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021 – 2026 годы, предусмотрев её финансирование за счёт средств федерального бюджета в размере 100 миллиардов рублей (из них 60 миллиардов рублей в 2021 – 2024 годах)", - говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 августа 2021 года, далее – один раз в полгода.
https://ria.ru/20210701/dispanserizatsiya-1739331700.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740438077_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_daa797eb8b967cbdace67942df824baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин дал поручения по программе медицинской реабилитации
Президент Путин поручил доложить о разработке программы развития медицинской реабилитации