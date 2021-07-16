https://ria.ru/20210716/putin-1741577518.html

Путин оценил углубление цифровизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Путин оценил углубление цифровизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 16.07.2021

Путин оценил углубление цифровизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии вопрос углубления взаимодействия государств Азиатско-Тихоокеанского региона в области... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:48

2021-07-16T16:48

2021-07-16T16:48

россия

атэс

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии вопрос углубления взаимодействия государств Азиатско-Тихоокеанского региона в области цифровизации становится более актуальным."В условиях пандемии еще более актуальным становится углубление взаимодействия государств Азиатско-Тихоокеанского региона в области цифровизации", - сказал Путин на неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС в режиме видеоконференции.Глава государства подчеркнул, что Россия предлагает "шире взглянуть на сотрудничество по цифровой повестке".

https://ria.ru/20210716/vosstanovlenie-1741570350.html

россия

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2021

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россия, атэс, владимир путин, в мире