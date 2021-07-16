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Путин оценил углубление цифровизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Путин оценил углубление цифровизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 16.07.2021
Путин оценил углубление цифровизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии вопрос углубления взаимодействия государств Азиатско-Тихоокеанского региона в области... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:48
2021-07-16T16:48
2021-07-16T16:48
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии вопрос углубления взаимодействия государств Азиатско-Тихоокеанского региона в области цифровизации становится более актуальным."В условиях пандемии еще более актуальным становится углубление взаимодействия государств Азиатско-Тихоокеанского региона в области цифровизации", - сказал Путин на неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС в режиме видеоконференции.Глава государства подчеркнул, что Россия предлагает "шире взглянуть на сотрудничество по цифровой повестке".
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Путин оценил углубление цифровизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Президент Путин рассказал о важности углубления взаимодействия стран АТР в области цифровизации