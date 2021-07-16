https://ria.ru/20210716/putin-1741573235.html

Путин рассказал, что нужно для создания в АТР открытого сообщества

Путин рассказал, что нужно для создания в АТР открытого сообщества - РИА Новости, 16.07.2021

Путин рассказал, что нужно для создания в АТР открытого сообщества

Для создания на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона открытого и устойчивого сообщества необходима прозрачная и предсказуемая среда для... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:26

2021-07-16T16:26

2021-07-16T16:26

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Для создания на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона открытого и устойчивого сообщества необходима прозрачная и предсказуемая среда для торгово-инвестиционных потоков, сообщил президент РФ Владимир Путин."Для решения поставленных задач - создания на пространстве АТР к 2040 году действительно открытого, динамичного и устойчивого сообщества необходима прозрачная, предсказуемая и недискриминационная среда для торгово-инвестиционных потоков", - рассказал Путин на саммите АТЭС.

https://ria.ru/20210716/vosstanovlenie-1741570350.html

россия

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россия, владимир путин, экономика