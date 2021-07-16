https://ria.ru/20210716/putin-1741573235.html
Путин рассказал, что нужно для создания в АТР открытого сообщества
Путин рассказал, что нужно для создания в АТР открытого сообщества - РИА Новости, 16.07.2021
Путин рассказал, что нужно для создания в АТР открытого сообщества
Для создания на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона открытого и устойчивого сообщества необходима прозрачная и предсказуемая среда для... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:26
2021-07-16T16:26
2021-07-16T16:26
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Для создания на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона открытого и устойчивого сообщества необходима прозрачная и предсказуемая среда для торгово-инвестиционных потоков, сообщил президент РФ Владимир Путин."Для решения поставленных задач - создания на пространстве АТР к 2040 году действительно открытого, динамичного и устойчивого сообщества необходима прозрачная, предсказуемая и недискриминационная среда для торгово-инвестиционных потоков", - рассказал Путин на саммите АТЭС.
https://ria.ru/20210716/vosstanovlenie-1741570350.html
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россия, владимир путин, экономика
Путин рассказал, что нужно для создания в АТР открытого сообщества
Президент Путин: для создания в АТР открытого сообщества нужна прозрачная среда для торговых потоков