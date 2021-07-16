https://ria.ru/20210716/putin-1741570265.html

Россия готова делиться антикризисными разработками, заявил Путин

Россия готова делиться антикризисными разработками, заявил Путин - РИА Новости, 16.07.2021

Россия готова делиться антикризисными разработками, заявил Путин

Россия готова делиться антикризисными разработками, в том числе в рамках министерских мероприятий, завил президент РФ Владимир Путин, выступая на виртуальном... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:13

2021-07-16T16:13

2021-07-16T16:23

экономика

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия готова делиться антикризисными разработками, в том числе в рамках министерских мероприятий, завил президент РФ Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите АТЭС."Мы готовы делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики", - сказал Путин.Он напомнил, что в России был реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям."Все это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210716/vosstanovlenie-1741570350.html

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741570097.html

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2021

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экономика, россия, владимир путин, в мире