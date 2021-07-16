https://ria.ru/20210716/putin-1741569991.html
Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с АТЭС по вакцинации
Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с АТЭС по вакцинации - РИА Новости, 16.07.2021
Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с АТЭС по вакцинации
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к тесному сотрудничеству с АТЭС по массовой вакцинации населения от коронавируса, в том числе мигрантов. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:13
2021-07-16T16:13
2021-07-16T16:28
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
распространение коронавируса
россия
атэс
владимир путин
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741558140_0:262:3078:1993_1920x0_80_0_0_be001078a9b05793f961b92e236cc56b.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к тесному сотрудничеству с АТЭС по массовой вакцинации населения от коронавируса, в том числе мигрантов."Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановления здоровья переболевших", - сказал он, выступая на онлайн-саммите.
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741438892.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741558140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8dfe8785c494edc12dae9c5e7008f91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, россия, атэс, владимир путин, вакцинация
16:13 16.07.2021 (обновлено: 16:28 16.07.2021)
Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с АТЭС по вакцинации
Президент Путин: Россия готова к тесному сотрудничеству с АТЭС по массовой вакцинации населения