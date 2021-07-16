https://ria.ru/20210716/putin-1741569991.html

Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с АТЭС по вакцинации

Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с АТЭС по вакцинации - РИА Новости, 16.07.2021

Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с АТЭС по вакцинации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к тесному сотрудничеству с АТЭС по массовой вакцинации населения от коронавируса, в том числе мигрантов. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:13

2021-07-16T16:13

2021-07-16T16:28

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атэс

владимир путин

вакцинация

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к тесному сотрудничеству с АТЭС по массовой вакцинации населения от коронавируса, в том числе мигрантов."Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановления здоровья переболевших", - сказал он, выступая на онлайн-саммите.

https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741438892.html

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2021

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