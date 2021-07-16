Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/putin-1741523996.html
Песков считает объяснимым изучение статьи Путина об Украине в армии
Песков считает объяснимым изучение статьи Путина об Украине в армии - РИА Новости, 16.07.2021
Песков считает объяснимым изучение статьи Путина об Украине в армии
Президент РФ Владимир Путин не знает о том, что его статья про Украину стала обязательной для изучения в армии, однако этот факт вполне объясним, поскольку она... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:08
2021-07-16T13:15
россия
евромайдан
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741190077_0:208:3022:1908_1920x0_80_0_0_bd521502d164ff345ac43e4a205d9096.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не знает о том, что его статья про Украину стала обязательной для изучения в армии, однако этот факт вполне объясним, поскольку она написана верховным главнокомандующим, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны включило статью президента в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки."Нет, президент не знает об этом. Но, с другой стороны, это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, важном концептуально документе, который написал верховней главнокомандующий, и, естественно, совершенно естественно, что в вооруженных силах это изучают", - заявил Песков журналистам.Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением. На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания, где в том числе высказался о том, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный.Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала. В частн6ости, Путин назвал свою статью про Украину честной, основанной на исторических документах.
https://ria.ru/20210715/statya-1741363768.html
https://ria.ru/20210713/statya-1741166825.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741190077_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_3cb58b2dfb670c29d8303ce745c128c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евромайдан, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире
13:08 16.07.2021 (обновлено: 13:15 16.07.2021)
 
Песков считает объяснимым изучение статьи Путина об Украине в армии

Пресс-секретарь президента Песков назвал статью Путина про Украину концептуально важным документом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы о статье Об историческом единстве русских и украинцев - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не знает о том, что его статья про Украину стала обязательной для изучения в армии, однако этот факт вполне объясним, поскольку она написана верховным главнокомандующим, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны включило статью президента в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 12:49
Песков рассказал о дискуссии вокруг статьи Путина об Украине
"Нет, президент не знает об этом. Но, с другой стороны, это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, важном концептуально документе, который написал верховней главнокомандующий, и, естественно, совершенно естественно, что в вооруженных силах это изучают", - заявил Песков журналистам.
Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением. На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания, где в том числе высказался о том, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный.
Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала. В частн6ости, Путин назвал свою статью про Украину честной, основанной на исторических документах.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 23:37
Путин назвал статью про Украину честной
 
РоссияЕвромайданДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР
08:00Рано расслабились. Принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной
08:00"ПВО не поможет": США разрабатывают новое ракетное оружие
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
Лента новостейМолния