https://ria.ru/20210716/putin-1741523996.html
Песков считает объяснимым изучение статьи Путина об Украине в армии
Песков считает объяснимым изучение статьи Путина об Украине в армии - РИА Новости, 16.07.2021
Песков считает объяснимым изучение статьи Путина об Украине в армии
Президент РФ Владимир Путин не знает о том, что его статья про Украину стала обязательной для изучения в армии, однако этот факт вполне объясним, поскольку она... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:08
2021-07-16T13:08
2021-07-16T13:15
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не знает о том, что его статья про Украину стала обязательной для изучения в армии, однако этот факт вполне объясним, поскольку она написана верховным главнокомандующим, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны включило статью президента в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки."Нет, президент не знает об этом. Но, с другой стороны, это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, важном концептуально документе, который написал верховней главнокомандующий, и, естественно, совершенно естественно, что в вооруженных силах это изучают", - заявил Песков журналистам.Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением. На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания, где в том числе высказался о том, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный.Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала. В частн6ости, Путин назвал свою статью про Украину честной, основанной на исторических документах.
https://ria.ru/20210715/statya-1741363768.html
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россия, евромайдан, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире
13:08 16.07.2021 (обновлено: 13:15 16.07.2021)
Песков считает объяснимым изучение статьи Путина об Украине в армии
Пресс-секретарь президента Песков назвал статью Путина про Украину концептуально важным документом
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
не знает о том, что его статья про Украину
стала обязательной для изучения в армии, однако этот факт вполне объясним, поскольку она написана верховным главнокомандующим, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны включило статью президента в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки.
"Нет, президент не знает об этом. Но, с другой стороны, это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, важном концептуально документе, который написал верховней главнокомандующий, и, естественно, совершенно естественно, что в вооруженных силах это изучают", - заявил Песков журналистам.
Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением. На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания, где в том числе высказался о том, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный.
Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала. В частн6ости, Путин назвал свою статью про Украину честной, основанной на исторических документах.