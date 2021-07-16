https://ria.ru/20210716/putin-1741520222.html

Песков рассказал о встрече Путина с Керри

Песков рассказал о встрече Путина с Керри - РИА Новости, 16.07.2021

Песков рассказал о встрече Путина с Керри

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри заявил, что Россия многое делает для выполнения... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:50

2021-07-16T12:50

2021-07-16T13:02

джон керри

дмитрий песков

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри заявил, что Россия многое делает для выполнения обязательств Парижской конвенции, в том числе по сокращению выбросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля, где провел по тематике климата переговоры с российскими официальными лицами, в частности с президентом Владимиром Путиным - по телефону, а с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время личных встреч."Во время разговора президент отметил, что Россия многое делает для выполнения тех обязательств, которые взяты в рамках Парижской конвенции. И Россия в целом много делает с точки зрения поглощения CО2... Россия много делает с точки зрения развития гидроэнергетики, атомной энергетики, постоянно повышая объемы этой чистой генерации и так далее", - сказал Песков журналистам.По его словам, есть еще области, где многое предстоит еще сделать, но и там тоже сейчас "работа интенсифицируется".

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/klimat-1741454132.html

https://ria.ru/20210715/vybrosy-1741448701.html

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джон керри, дмитрий песков, владимир путин, сша, россия, в мире