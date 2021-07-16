12:50 16.07.2021 (обновлено: 13:02 16.07.2021)
Песков рассказал о встрече Путина с Керри
Пресс-секретарь президента Песков: Путин обсудил с Керри Парижское соглашение и сокращение выбросов
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в координационном центре при правительстве РФ
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри заявил, что Россия многое делает для выполнения обязательств Парижской конвенции, в том числе по сокращению выбросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля, где провел по тематике климата переговоры с российскими официальными лицами, в частности с президентом Владимиром Путиным - по телефону, а с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время личных встреч.
"Во время разговора президент отметил, что Россия многое делает для выполнения тех обязательств, которые взяты в рамках Парижской конвенции. И Россия в целом много делает с точки зрения поглощения CО2... Россия много делает с точки зрения развития гидроэнергетики, атомной энергетики, постоянно повышая объемы этой чистой генерации и так далее", - сказал Песков журналистам.
По его словам, есть еще области, где многое предстоит еще сделать, но и там тоже сейчас "работа интенсифицируется".
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