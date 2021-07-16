https://ria.ru/20210716/proverka-1741578195.html

Авиакомпанию проверят после инцидента с самолетом Ан-28 в Томской области

Авиакомпанию проверят после инцидента с самолетом Ан-28 в Томской области - РИА Новости, 16.07.2021

Авиакомпанию проверят после инцидента с самолетом Ан-28 в Томской области

Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Сибирская легкая авиация" по факту инцидента с самолетом Ан-28 в Томской области, сообщило ведомство. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:52

2021-07-16T16:52

2021-07-16T17:00

жесткая посадка ан-28 в томской области

ан-28

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

томская область

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Сибирская легкая авиация" по факту инцидента с самолетом Ан-28 в Томской области, сообщило ведомство."Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании "Сибирская легкая авиация" по факту авиационного события с самолетом Ан-28 в Томской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что создана комиссия для проведения проверки деятельности эксплуатанта. На месте происшествия находится начальник территориального управления Госавианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Юрий Рожко.Над Бакчарским районом у Ан-28, принадлежащего авиакомпании "СиЛА" и выполнявшего рейс Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк. Пропавший самолет искали несколько вертолетов, один из них обнаружил место жесткой посадки. Все находившиеся на борту живы, серьезных травм, по информации обладминистрации, нет, их вертолетом везут в Томск.

https://ria.ru/20210716/an-28-1741554248.html

томская область

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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), томская область, происшествия