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Сбившая трех детей в Москве девушка назвала причину ДТП
Сбившая трех детей в Москве девушка назвала причину ДТП - РИА Новости, 17.07.2021
Сбившая трех детей в Москве девушка назвала причину ДТП
Водитель автомобиля "Мазда", наехавшая на троих детей в Западном округе Москвы, назвала причину ДТП. Об этом пишет "МК". РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-16T21:36
2021-07-17T05:15
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Водитель автомобиля "Мазда", наехавшая на троих детей в Западном округе Москвы, назвала причину ДТП. Об этом пишет "МК".Виновница аварии заявила, что не заметила людей на пешеходном переходе, поскольку управляла машиной и одновременно "сидела в телефоне".По информации издания, у девушки был небольшой опыт вождения. Скорость транспортного средства во время столкновения достигала 40-50 км/ч. Машина на полном ходу снесла детей, задела их маму и бабушку, которые переходили улицу, говорится в сообщении.Очевидица ДТП рассказала газете, как детей уносили с проезжей части на зеленую разделительную полосу. Водитель "Мазды" в панаме и шортах в это время стояла в стороне, разговаривала с кем-то по телефону и плакала.Авария произошла сегодня на улице Авиаторов, в районе Солнцево. В результате ДТП пострадали трое детей. Один из них в момент наезда автомобиля находился в коляске. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу с двумя взрослыми. Пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, один из них в коме.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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авто, москва, происшествия
21:36 16.07.2021 (обновлено: 05:15 17.07.2021)
 
Сбившая трех детей в Москве девушка назвала причину ДТП

Сбившая трех детей на западе Москвы девушка назвала причину ДТП

© Фото : Госавтоинспекция Москвы На западе Москвы водитель автомобиля "Мазда" совершила наезд на 3-х детей
 На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : Госавтоинспекция Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Водитель автомобиля "Мазда", наехавшая на троих детей в Западном округе Москвы, назвала причину ДТП. Об этом пишет "МК".
Виновница аварии заявила, что не заметила людей на пешеходном переходе, поскольку управляла машиной и одновременно "сидела в телефоне".
По информации издания, у девушки был небольшой опыт вождения. Скорость транспортного средства во время столкновения достигала 40-50 км/ч. Машина на полном ходу снесла детей, задела их маму и бабушку, которые переходили улицу, говорится в сообщении.
Очевидица ДТП рассказала газете, как детей уносили с проезжей части на зеленую разделительную полосу. Водитель "Мазды" в панаме и шортах в это время стояла в стороне, разговаривала с кем-то по телефону и плакала.
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Вчера, 16:40В России
На Ямале за год снизилось число погибших в ДТП
Авария произошла сегодня на улице Авиаторов, в районе Солнцево. В результате ДТП пострадали трое детей. Один из них в момент наезда автомобиля находился в коляске. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу с двумя взрослыми. Пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, один из них в коме.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
 
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