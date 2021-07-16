https://ria.ru/20210716/prichina-1741621120.html

Сбившая трех детей в Москве девушка назвала причину ДТП

Сбившая трех детей в Москве девушка назвала причину ДТП - РИА Новости, 17.07.2021

Сбившая трех детей в Москве девушка назвала причину ДТП

Водитель автомобиля "Мазда", наехавшая на троих детей в Западном округе Москвы, назвала причину ДТП. Об этом пишет "МК". РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-16T21:36

2021-07-16T21:36

2021-07-17T05:15

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Водитель автомобиля "Мазда", наехавшая на троих детей в Западном округе Москвы, назвала причину ДТП. Об этом пишет "МК".Виновница аварии заявила, что не заметила людей на пешеходном переходе, поскольку управляла машиной и одновременно "сидела в телефоне".По информации издания, у девушки был небольшой опыт вождения. Скорость транспортного средства во время столкновения достигала 40-50 км/ч. Машина на полном ходу снесла детей, задела их маму и бабушку, которые переходили улицу, говорится в сообщении.Очевидица ДТП рассказала газете, как детей уносили с проезжей части на зеленую разделительную полосу. Водитель "Мазды" в панаме и шортах в это время стояла в стороне, разговаривала с кем-то по телефону и плакала.Авария произошла сегодня на улице Авиаторов, в районе Солнцево. В результате ДТП пострадали трое детей. Один из них в момент наезда автомобиля находился в коляске. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу с двумя взрослыми. Пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, один из них в коме.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/yamal-1741575639.html

москва

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2021

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авто, москва, происшествия