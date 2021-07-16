Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/premer-1741596237.html
В Грузии у дома премьера прошла акция протеста
В Грузии у дома премьера прошла акция протеста - РИА Новости, 16.07.2021
В Грузии у дома премьера прошла акция протеста
Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" провели в пятницу акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси, они РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:15
2021-07-16T18:23
sputnik грузия
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
лгбт-сообщество
тбилиси
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740986343_79:0:989:512_1920x0_80_0_0_73a10186bac0012f890ee0d71a638ba8.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" провели в пятницу акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси, они требовали, чтобы премьер ушел в отставку, передает Sputnik Грузия."Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" устроили акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси", - пишет агентство.Участники акции возлагают на Гарибашвили всю ответственность за события 5 июля, когда в столице Грузии произошли беспорядки с избиением журналистов."5 июля, когда нужно было защищать права человека и права журналистов, Гарибашвили, наоборот, поощрил насильников", - приводит Sputnik Грузия слова одного из участников протеста.По данным издания, полиция вывела несколько человек с территории, помешав им делать надписи на асфальте и стенах. Немногочисленная акция вскоре завершилась. Дом, где живет премьер-министр, взят под усиленную охрану полиции.Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 23 человека.
https://ria.ru/20210713/gruziya-1741012445.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740986343_193:0:876:512_1920x0_80_0_0_2347762bfe5250722c4a4e22f5c459e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sputnik грузия, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, лгбт-сообщество, тбилиси, грузия, в мире
18:15 16.07.2021 (обновлено: 18:23 16.07.2021)
 
В Грузии у дома премьера прошла акция протеста

В Грузии у дома премьера Гарибашвили прошла акция протеста "Единого национального движения"

© SputnikУчастники акции протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Участники акции протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" провели в пятницу акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси, они требовали, чтобы премьер ушел в отставку, передает Sputnik Грузия.
"Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" устроили акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси", - пишет агентство.
Протесты в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 00:44
В Грузии у офиса правящей партии задержали 12 человек
Участники акции возлагают на Гарибашвили всю ответственность за события 5 июля, когда в столице Грузии произошли беспорядки с избиением журналистов.
"5 июля, когда нужно было защищать права человека и права журналистов, Гарибашвили, наоборот, поощрил насильников", - приводит Sputnik Грузия слова одного из участников протеста.
По данным издания, полиция вывела несколько человек с территории, помешав им делать надписи на асфальте и стенах. Немногочисленная акция вскоре завершилась. Дом, где живет премьер-министр, взят под усиленную охрану полиции.
Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 23 человека.
 
Sputnik ГрузияИраклий ГарибашвилиЕдиное национальное движениеЛГБТ-сообществоТбилисиГрузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
04:05В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
03:45Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
03:18Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Лента новостейМолния