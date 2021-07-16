18:15 16.07.2021 (обновлено: 18:23 16.07.2021)
В Грузии у дома премьера прошла акция протеста
В Грузии у дома премьера Гарибашвили прошла акция протеста "Единого национального движения"
© SputnikУчастники акции протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
© Sputnik
ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" провели в пятницу акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси, они требовали, чтобы премьер ушел в отставку, передает Sputnik Грузия.
"Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" устроили акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси", - пишет агентство.
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Участники акции возлагают на Гарибашвили всю ответственность за события 5 июля, когда в столице Грузии произошли беспорядки с избиением журналистов.
"5 июля, когда нужно было защищать права человека и права журналистов, Гарибашвили, наоборот, поощрил насильников", - приводит Sputnik Грузия слова одного из участников протеста.
По данным издания, полиция вывела несколько человек с территории, помешав им делать надписи на асфальте и стенах. Немногочисленная акция вскоре завершилась. Дом, где живет премьер-министр, взят под усиленную охрану полиции.
Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 23 человека.