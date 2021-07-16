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https://ria.ru/20210716/potok-1741517717.html
Немецкий политолог оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2"
Немецкий политолог оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 16.07.2021
Немецкий политолог оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2"
В споре между Берлином и Вашингтоном о судьбе проекта "Северный поток — 2" президент США Джо Байден продемонстрировал, что стратегическая дружба с "локомотивом... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:42
2021-07-16T16:16
россия
северный поток — 2
восточная европа
александр рар
ангела меркель
джо байден
франция
в мире
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БЕРЛИН, 16 июл — РИА Новости. В споре между Берлином и Вашингтоном о судьбе проекта "Северный поток — 2" президент США Джо Байден продемонстрировал, что стратегическая дружба с "локомотивом ЕС" Германией для него важна, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар."Из вчерашних заявлений следует, что американцы ставят стратегическую дружбу и отношения с Германией, как с лидером Европы, выше, чем проблематику "Северного потока — 2". Конечно, некоторые страны в Восточной Европе надеялись на продолжение политики (экс-президента США Дональда) Трампа, который негативно относился к лидерству Германии и Франции в Европе, поощрял их оппонентов, раскалывая Европу, но Байден занял другую позицию", — сказал эксперт.По его словам, дальнейшее введение санкций против "Северного потока — 2" способствовало бы расколу, "поощряло бы восточных европейцев, которые всегда винили Германию в том, что она за спиной у других партнеров заключает какие-то договоренности с Россией"."Мне кажется, что "Северный поток — 2", хотя это и экономический проект, стал символом европейской дружбы с Россией. Американцы хотели бы разрушить эту дружбу, стратегические отношения в энергетической сфере между Европой и Россией. Слава богу, немцы против этого восстали. В Берлине поняли, что отказ от сотрудничества с Москвой переводит их в положение вассалов Вашингтона и в энергетической политике", — добавил политолог.На пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров лидеров ФРГ и США канцлер Ангела Меркель сообщила прессе, что обсудила с президентом Джо Байденом проект "Северный поток — 2" в контексте отношений с Россией и Украиной. Канцлер подчеркнула, что позиции Германии и США по данному проекту различаются. Она добавила, что Украина должна остаться страной — транзитером российского газа, а "Северный поток — 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит.
https://ria.ru/20210716/potok-1741481371.html
https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html
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восточная европа
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россия, северный поток — 2, восточная европа, александр рар, ангела меркель, джо байден, франция, в мире
12:42 16.07.2021 (обновлено: 16:16 16.07.2021)
 
Немецкий политолог оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2"

Немецкий политолог Рар: Байден в споре о "Северном потоке — 2" выбрал дружбу с Германией

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 16 июл — РИА Новости. В споре между Берлином и Вашингтоном о судьбе проекта "Северный поток — 2" президент США Джо Байден продемонстрировал, что стратегическая дружба с "локомотивом ЕС" Германией для него важна, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
"Из вчерашних заявлений следует, что американцы ставят стратегическую дружбу и отношения с Германией, как с лидером Европы, выше, чем проблематику "Северного потока — 2". Конечно, некоторые страны в Восточной Европе надеялись на продолжение политики (экс-президента США Дональда) Трампа, который негативно относился к лидерству Германии и Франции в Европе, поощрял их оппонентов, раскалывая Европу, но Байден занял другую позицию", — сказал эксперт.
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Эксперт оценил влияние встречи Меркель и Байдена на "Северный поток — 2"
По его словам, дальнейшее введение санкций против "Северного потока — 2" способствовало бы расколу, "поощряло бы восточных европейцев, которые всегда винили Германию в том, что она за спиной у других партнеров заключает какие-то договоренности с Россией".
"Мне кажется, что "Северный поток — 2", хотя это и экономический проект, стал символом европейской дружбы с Россией. Американцы хотели бы разрушить эту дружбу, стратегические отношения в энергетической сфере между Европой и Россией. Слава богу, немцы против этого восстали. В Берлине поняли, что отказ от сотрудничества с Москвой переводит их в положение вассалов Вашингтона и в энергетической политике", — добавил политолог.
На пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров лидеров ФРГ и США канцлер Ангела Меркель сообщила прессе, что обсудила с президентом Джо Байденом проект "Северный поток — 2" в контексте отношений с Россией и Украиной. Канцлер подчеркнула, что позиции Германии и США по данному проекту различаются. Она добавила, что Украина должна остаться страной — транзитером российского газа, а "Северный поток — 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит.
Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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РоссияСеверный поток — 2Восточная ЕвропаАлександр РарАнгела МеркельДжо БайденФранцияВ мире
 
 
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