12:42 16.07.2021 (обновлено: 16:16 16.07.2021)
Немецкий политолог оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2"
Немецкий политолог Рар: Байден в споре о "Северном потоке — 2" выбрал дружбу с Германией
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 16 июл — РИА Новости. В споре между Берлином и Вашингтоном о судьбе проекта "Северный поток — 2" президент США Джо Байден продемонстрировал, что стратегическая дружба с "локомотивом ЕС" Германией для него важна, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
"Из вчерашних заявлений следует, что американцы ставят стратегическую дружбу и отношения с Германией, как с лидером Европы, выше, чем проблематику "Северного потока — 2". Конечно, некоторые страны в Восточной Европе надеялись на продолжение политики (экс-президента США Дональда) Трампа, который негативно относился к лидерству Германии и Франции в Европе, поощрял их оппонентов, раскалывая Европу, но Байден занял другую позицию", — сказал эксперт.
По его словам, дальнейшее введение санкций против "Северного потока — 2" способствовало бы расколу, "поощряло бы восточных европейцев, которые всегда винили Германию в том, что она за спиной у других партнеров заключает какие-то договоренности с Россией".
"Мне кажется, что "Северный поток — 2", хотя это и экономический проект, стал символом европейской дружбы с Россией. Американцы хотели бы разрушить эту дружбу, стратегические отношения в энергетической сфере между Европой и Россией. Слава богу, немцы против этого восстали. В Берлине поняли, что отказ от сотрудничества с Москвой переводит их в положение вассалов Вашингтона и в энергетической политике", — добавил политолог.
На пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров лидеров ФРГ и США канцлер Ангела Меркель сообщила прессе, что обсудила с президентом Джо Байденом проект "Северный поток — 2" в контексте отношений с Россией и Украиной. Канцлер подчеркнула, что позиции Германии и США по данному проекту различаются. Она добавила, что Украина должна остаться страной — транзитером российского газа, а "Северный поток — 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит.