https://ria.ru/20210716/potok-1741517717.html

Немецкий политолог оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2"

Немецкий политолог оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 16.07.2021

Немецкий политолог оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2"

В споре между Берлином и Вашингтоном о судьбе проекта "Северный поток — 2" президент США Джо Байден продемонстрировал, что стратегическая дружба с "локомотивом... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:42

2021-07-16T12:42

2021-07-16T16:16

россия

северный поток — 2

восточная европа

александр рар

ангела меркель

джо байден

франция

в мире

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БЕРЛИН, 16 июл — РИА Новости. В споре между Берлином и Вашингтоном о судьбе проекта "Северный поток — 2" президент США Джо Байден продемонстрировал, что стратегическая дружба с "локомотивом ЕС" Германией для него важна, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар."Из вчерашних заявлений следует, что американцы ставят стратегическую дружбу и отношения с Германией, как с лидером Европы, выше, чем проблематику "Северного потока — 2". Конечно, некоторые страны в Восточной Европе надеялись на продолжение политики (экс-президента США Дональда) Трампа, который негативно относился к лидерству Германии и Франции в Европе, поощрял их оппонентов, раскалывая Европу, но Байден занял другую позицию", — сказал эксперт.По его словам, дальнейшее введение санкций против "Северного потока — 2" способствовало бы расколу, "поощряло бы восточных европейцев, которые всегда винили Германию в том, что она за спиной у других партнеров заключает какие-то договоренности с Россией"."Мне кажется, что "Северный поток — 2", хотя это и экономический проект, стал символом европейской дружбы с Россией. Американцы хотели бы разрушить эту дружбу, стратегические отношения в энергетической сфере между Европой и Россией. Слава богу, немцы против этого восстали. В Берлине поняли, что отказ от сотрудничества с Москвой переводит их в положение вассалов Вашингтона и в энергетической политике", — добавил политолог.На пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров лидеров ФРГ и США канцлер Ангела Меркель сообщила прессе, что обсудила с президентом Джо Байденом проект "Северный поток — 2" в контексте отношений с Россией и Украиной. Канцлер подчеркнула, что позиции Германии и США по данному проекту различаются. Она добавила, что Украина должна остаться страной — транзитером российского газа, а "Северный поток — 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит.

https://ria.ru/20210716/potok-1741481371.html

https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html

россия

восточная европа

франция

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россия, северный поток — 2, восточная европа, александр рар, ангела меркель, джо байден, франция, в мире