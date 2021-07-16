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https://ria.ru/20210716/popova-1741548136.html
Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению выборов
Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению выборов - РИА Новости, 16.07.2021
Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению выборов
Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них - вакцинировать всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода, рекомендация 100%... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:47
2021-07-16T14:52
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них - вакцинировать всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода, рекомендация 100% вакцинации распространяется на членов избирательных комиссий и наблюдателей, сообщила глава ведомства Анна Попова."Нами разработан целый ряд рекомендаций в рамках того соглашения, которое у нас заключено с Центральной избирательной комиссией, эти рекомендации подписаны Эллой Александровной (Памфиловой - ред.) и мной, там две подписи. И они, безусловно, сегодня должны неукоснительно соблюдаться", - сказала Попова на заседании ЦИК."Новым в этих рекомендациях является рекомендация вакцинировать всех, кто будет на избирательном участке находиться в течение рабочего дня или в течение продолжительного периода в течение рабочего дня", - отметила Попова.Она подчеркнула, что это очень важно, так как эти люди будут находиться в помещении целый день, и избиратели будут с ними контактировать."Нам нужно защитить тех, кто будет находиться на избирательных участках, и тех, кто придет голосовать. Сегодня, в отличие от прошлого года, такой инструмент защиты у нас есть, у нас есть вакцина. И поэтому наша настоятельная рекомендация для всех, кто будет находиться на избирательных участках, еще раз хочу акцентировать внимание, и членов избирательных комиссий, и наблюдателей, она должна быть 100%. Мы очень этого просим", - сказала Попова.В прошлом году был наработан значимый перечень инструментов противодействия эпидемии для проведения избирательной кампании, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Но вместе с тем, мы в прошлом году наработали значимый перечень инструментов противодействия (эпидемии - ред.), значимый перечень в целом в стране и для избирательной кампании в частности", - сказала Попова в ходе выступления в ЦИК.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
14:47 16.07.2021 (обновлено: 14:52 16.07.2021)
 
Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению выборов

Глава Роспотребнадзора Попова: рекомендуем вакцинировать всех, кто будет долгое время на участках

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на ПМЭФ
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них - вакцинировать всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода, рекомендация 100% вакцинации распространяется на членов избирательных комиссий и наблюдателей, сообщила глава ведомства Анна Попова.
"Нами разработан целый ряд рекомендаций в рамках того соглашения, которое у нас заключено с Центральной избирательной комиссией, эти рекомендации подписаны Эллой Александровной (Памфиловой - ред.) и мной, там две подписи. И они, безусловно, сегодня должны неукоснительно соблюдаться", - сказала Попова на заседании ЦИК.
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"Новым в этих рекомендациях является рекомендация вакцинировать всех, кто будет на избирательном участке находиться в течение рабочего дня или в течение продолжительного периода в течение рабочего дня", - отметила Попова.
Она подчеркнула, что это очень важно, так как эти люди будут находиться в помещении целый день, и избиратели будут с ними контактировать.
"Нам нужно защитить тех, кто будет находиться на избирательных участках, и тех, кто придет голосовать. Сегодня, в отличие от прошлого года, такой инструмент защиты у нас есть, у нас есть вакцина. И поэтому наша настоятельная рекомендация для всех, кто будет находиться на избирательных участках, еще раз хочу акцентировать внимание, и членов избирательных комиссий, и наблюдателей, она должна быть 100%. Мы очень этого просим", - сказала Попова.
В прошлом году был наработан значимый перечень инструментов противодействия эпидемии для проведения избирательной кампании, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Но вместе с тем, мы в прошлом году наработали значимый перечень инструментов противодействия (эпидемии - ред.), значимый перечень в целом в стране и для избирательной кампании в частности", - сказала Попова в ходе выступления в ЦИК.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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