https://ria.ru/20210716/popova-1741548136.html

Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению выборов

Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению выборов - РИА Новости, 16.07.2021

Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению выборов

Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них - вакцинировать всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода, рекомендация 100%... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:47

2021-07-16T14:47

2021-07-16T14:52

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них - вакцинировать всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода, рекомендация 100% вакцинации распространяется на членов избирательных комиссий и наблюдателей, сообщила глава ведомства Анна Попова."Нами разработан целый ряд рекомендаций в рамках того соглашения, которое у нас заключено с Центральной избирательной комиссией, эти рекомендации подписаны Эллой Александровной (Памфиловой - ред.) и мной, там две подписи. И они, безусловно, сегодня должны неукоснительно соблюдаться", - сказала Попова на заседании ЦИК."Новым в этих рекомендациях является рекомендация вакцинировать всех, кто будет на избирательном участке находиться в течение рабочего дня или в течение продолжительного периода в течение рабочего дня", - отметила Попова.Она подчеркнула, что это очень важно, так как эти люди будут находиться в помещении целый день, и избиратели будут с ними контактировать."Нам нужно защитить тех, кто будет находиться на избирательных участках, и тех, кто придет голосовать. Сегодня, в отличие от прошлого года, такой инструмент защиты у нас есть, у нас есть вакцина. И поэтому наша настоятельная рекомендация для всех, кто будет находиться на избирательных участках, еще раз хочу акцентировать внимание, и членов избирательных комиссий, и наблюдателей, она должна быть 100%. Мы очень этого просим", - сказала Попова.В прошлом году был наработан значимый перечень инструментов противодействия эпидемии для проведения избирательной кампании, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Но вместе с тем, мы в прошлом году наработали значимый перечень инструментов противодействия (эпидемии - ред.), значимый перечень в целом в стране и для избирательной кампании в частности", - сказала Попова в ходе выступления в ЦИК.

https://ria.ru/20210716/mery-1741545779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество