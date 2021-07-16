https://ria.ru/20210716/polsha-1741485958.html

В Польше испугались "миграционного оружия" России

В Польше испугались "миграционного оружия" России - РИА Новости, 16.07.2021

В Польше испугались "миграционного оружия" России

Обострение ситуации с мигрантами на белорусско-литовской границе приведет к тяжелым последствиям для всей Европы, но причиной могут быть вовсе не действия... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:16

2021-07-16T10:16

2021-07-16T18:03

россия

александр лукашенко

польша

литва

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741147415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_846cc5c2a9292cea6caf9d9495f52f1f.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Обострение ситуации с мигрантами на белорусско-литовской границе приведет к тяжелым последствиям для всей Европы, но причиной могут быть вовсе не действия Минска, пишет издание Myśl Polska.По словам автора статьи Анджея Запаловского, большинство воспринимает нынешний кризис как ответные действия президента Белоруссии Александра Лукашенко на санкции и поддержку Вильнюсом белорусских оппозиционеров. Тем не менее журналист уверен, что это лишь разминка перед настоящим "миграционным ударом", за которым якобы стоит Москва.По его мнению, подобным "оружием" обладают только Россия и Турция, учитывая "пропускную способность" этих стран. Запаловский отметил, что для реализации подобных действий против Европы выгоднее использовать Украину, нежели Минск, ведь Киев не контролирует довольно большой участок территории на востоке.Автор статьи подчеркнул, что, несмотря на соглашение между Польшей и Украиной о реадмиссии, Киев не сможет его соблюдать при масштабном наплыве нелегалов. Если Москва и Анкара откроют "восточный маршрут" и тем самым спровоцируют миграционный кризис, Польша, как и остальная Европа, окажется беззащитной.Остановить большое количество людей не в силах даже армия, а высылать мигрантов будет некуда. При этом рассчитывать на помощь со стороны ЕС или США не стоит, поскольку каждая страна постарается закрыться от этой проблемы. Последствия могут быть сопоставимы с послевоенными, однако если пострадавшее из-за столкновений государство восстановить еще как-то можно, то выгнать миллионы беженцев представляется более сложным, подытожил Запаловский.Литва в последнее время заявляет о росте числа мигрантов, задержанных на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию из-за наплыва нелегалов. По последним данным, почти 1,8 тысячи человек поймали там с начала года, что в 22 раза превышает показатели прошлого года.Как заявлял Лукашенко, Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в государства Евросоюза: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210715/belorussiya-1741458088.html

https://ria.ru/20210712/migranty-1740947414.html

https://ria.ru/20210714/tolerantnost-1741145917.html

россия

польша

литва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, польша, литва, киев, в мире