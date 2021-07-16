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В Польше испугались "миграционного оружия" России
В Польше испугались "миграционного оружия" России - РИА Новости, 16.07.2021
В Польше испугались "миграционного оружия" России
Обострение ситуации с мигрантами на белорусско-литовской границе приведет к тяжелым последствиям для всей Европы, но причиной могут быть вовсе не действия... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:16
2021-07-16T18:03
россия
александр лукашенко
польша
литва
киев
в мире
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Обострение ситуации с мигрантами на белорусско-литовской границе приведет к тяжелым последствиям для всей Европы, но причиной могут быть вовсе не действия Минска, пишет издание Myśl Polska.По словам автора статьи Анджея Запаловского, большинство воспринимает нынешний кризис как ответные действия президента Белоруссии Александра Лукашенко на санкции и поддержку Вильнюсом белорусских оппозиционеров. Тем не менее журналист уверен, что это лишь разминка перед настоящим "миграционным ударом", за которым якобы стоит Москва.По его мнению, подобным "оружием" обладают только Россия и Турция, учитывая "пропускную способность" этих стран. Запаловский отметил, что для реализации подобных действий против Европы выгоднее использовать Украину, нежели Минск, ведь Киев не контролирует довольно большой участок территории на востоке.Автор статьи подчеркнул, что, несмотря на соглашение между Польшей и Украиной о реадмиссии, Киев не сможет его соблюдать при масштабном наплыве нелегалов. Если Москва и Анкара откроют "восточный маршрут" и тем самым спровоцируют миграционный кризис, Польша, как и остальная Европа, окажется беззащитной.Остановить большое количество людей не в силах даже армия, а высылать мигрантов будет некуда. При этом рассчитывать на помощь со стороны ЕС или США не стоит, поскольку каждая страна постарается закрыться от этой проблемы. Последствия могут быть сопоставимы с послевоенными, однако если пострадавшее из-за столкновений государство восстановить еще как-то можно, то выгнать миллионы беженцев представляется более сложным, подытожил Запаловский.Литва в последнее время заявляет о росте числа мигрантов, задержанных на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию из-за наплыва нелегалов. По последним данным, почти 1,8 тысячи человек поймали там с начала года, что в 22 раза превышает показатели прошлого года.Как заявлял Лукашенко, Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в государства Евросоюза: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210715/belorussiya-1741458088.html
https://ria.ru/20210712/migranty-1740947414.html
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россия, александр лукашенко, польша, литва, киев, в мире
10:16 16.07.2021 (обновлено: 18:03 16.07.2021)
 
В Польше испугались "миграционного оружия" России

Myśl Polska признала беззащитность Европы перед российским "миграционным ударом"

© REUTERS / Janis LaizansСолдаты литовской армии устанавливают забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией в городе Друскининкай
Солдаты литовской армии устанавливают забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией в городе Друскининкай - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© REUTERS / Janis Laizans
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Обострение ситуации с мигрантами на белорусско-литовской границе приведет к тяжелым последствиям для всей Европы, но причиной могут быть вовсе не действия Минска, пишет издание Myśl Polska.
По словам автора статьи Анджея Запаловского, большинство воспринимает нынешний кризис как ответные действия президента Белоруссии Александра Лукашенко на санкции и поддержку Вильнюсом белорусских оппозиционеров. Тем не менее журналист уверен, что это лишь разминка перед настоящим "миграционным ударом", за которым якобы стоит Москва.
Минск
15 июля, 22:26
Совбез Белоруссии оценил необходимость введения военного положения
По его мнению, подобным "оружием" обладают только Россия и Турция, учитывая "пропускную способность" этих стран. Запаловский отметил, что для реализации подобных действий против Европы выгоднее использовать Украину, нежели Минск, ведь Киев не контролирует довольно большой участок территории на востоке.
Автор статьи подчеркнул, что, несмотря на соглашение между Польшей и Украиной о реадмиссии, Киев не сможет его соблюдать при масштабном наплыве нелегалов. Если Москва и Анкара откроют "восточный маршрут" и тем самым спровоцируют миграционный кризис, Польша, как и остальная Европа, окажется беззащитной.
Остановить большое количество людей не в силах даже армия, а высылать мигрантов будет некуда. При этом рассчитывать на помощь со стороны ЕС или США не стоит, поскольку каждая страна постарается закрыться от этой проблемы. Последствия могут быть сопоставимы с послевоенными, однако если пострадавшее из-за столкновений государство восстановить еще как-то можно, то выгнать миллионы беженцев представляется более сложным, подытожил Запаловский.
Мигранты в лагере беженцев в городе Пабраде - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 16:01
В ЕК оценили ситуацию с мигрантами на литовско-белорусской границе
Литва в последнее время заявляет о росте числа мигрантов, задержанных на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию из-за наплыва нелегалов. По последним данным, почти 1,8 тысячи человек поймали там с начала года, что в 22 раза превышает показатели прошлого года.
Как заявлял Лукашенко, Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в государства Евросоюза: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Солдаты литовской армии устанавливают забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией в городе Друскининкай - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 08:00
Литва дает отпор "белорусской гибридной агрессии"
 
РоссияАлександр ЛукашенкоПольшаЛитваКиевВ мире
 
 
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