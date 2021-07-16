https://ria.ru/20210716/politsiya-1741472341.html

Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби

Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби - РИА Новости, 16.07.2021

Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби

Российский робот-полицейский "Промобот", созданный одноименной пермской компанией, успешно прошёл испытательный срок в течение года в полиции столицы ОАЭ... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T06:12

2021-07-16T06:12

2021-07-16T06:12

россия

абу-даби

promobot

технологии

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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Российский робот-полицейский "Промобот", созданный одноименной пермской компанией, успешно прошёл испытательный срок в течение года в полиции столицы ОАЭ Абу-Даби и теперь его планируют принять на работу в северных эмиратах ОАЭ, в том числе в Дубае, рассказал РИА Новости представитель крупнейшего производителя сервисных роботов в Европе, компании Promobot.В настоящее время разрабатывается проект применения подобных роботов в департаментах полиции в Дубае, а также в северных эмиратах Шардже и Аджмане.По словам разработчика, в обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов полиции, измерение температуры и охрана правопорядка. Робот может общаться на английском и арабском языках. Чтобы робот эффективно выполнял свои обязанности, его создатели совместно с полицией ОАЭ разработали специальную лингвистическую базу, которая содержит несколько тысяч вопросов и ответов, а также систему распознавания лиц. Промобот "знает в лицо" всех сотрудников полиции, посетителей и разыскиваемых преступников. Оборудованный датчиками препятствий и бесконтактным термометром робот может свободно передвигаться и патрулировать объекты, объезжая препятствия, контролировать температуру сотрудников и посетителей отделов полиции.Как рассказал исполнительный директор полиции Абу-Даби Сухель аль-Хаили, в течение года в полиции тестировали и дорабатывали все системы робота, а также интегрировали его в инфраструктуру участка, и остались довольны результатом. "Робот действительно помогает разгрузить сотрудников полиции от рутинной патрульной работы и помогает ограничить контакты между людьми во время пандемии COVID-19", — заметил аль-Хаили, которого цитирует компания.По словам директора по развитию Promobot Олега Кивокурцева, работая в полиции, робот не совершает так называемые "ошибки человеческого фактора" — он не устаёт, не грубит посетителям, не опаздывает на работу и никогда не ошибается.Российские роботы уже стали известны на Аравийском полуострове. Роботов из Перми можно встретить в Дубайском молле — одном из самых крупных торговых центров мира, Национальном банке Омана, сети клиник в Кувейте и школах Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20210706/robot-1740101970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, абу-даби, promobot, технологии, в мире