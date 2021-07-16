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В Приморье вандалы осквернили кладбище
В Приморье вандалы осквернили кладбище - РИА Новости, 16.07.2021
В Приморье вандалы осквернили кладбище
Полиция ищет вандалов, которые разгромили надгробные памятники на кладбище в Большом Камне Приморского края, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T06:10
2021-07-16T06:10
россия
приморский край
большой камень
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Полиция ищет вандалов, которые разгромили надгробные памятники на кладбище в Большом Камне Приморского края, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.Местное издание Deita со ссылкой на местных жителей сообщило, что на кладбище в Большом Камне неизвестные устроили погром и повредили около 70 надгробий."Полиция проводит проверку информации о повреждении надгробий на городском кладбище. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личности причастных к нему граждан. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", - сказал собеседник агентства.В полиции напомнили, что санкция статьи 244 УК РФ "Надругательство над местами захоронения умерших" предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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россия, приморский край, большой камень, происшествия
06:10 16.07.2021
 
В Приморье вандалы осквернили кладбище

Полиция ищет вандалов, устроивших погром на кладбище в приморском Большом Камне

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Полиция ищет вандалов, которые разгромили надгробные памятники на кладбище в Большом Камне Приморского края, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.
Местное издание Deita со ссылкой на местных жителей сообщило, что на кладбище в Большом Камне неизвестные устроили погром и повредили около 70 надгробий.
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"Полиция проводит проверку информации о повреждении надгробий на городском кладбище. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личности причастных к нему граждан. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", - сказал собеседник агентства.
В полиции напомнили, что санкция статьи 244 УК РФ "Надругательство над местами захоронения умерших" предусматривает до пяти лет лишения свободы.
 
РоссияПриморский крайБольшой КаменьПроисшествия
 
 
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