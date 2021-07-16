https://ria.ru/20210716/pogrom-1741472223.html

В Приморье вандалы осквернили кладбище

В Приморье вандалы осквернили кладбище - РИА Новости, 16.07.2021

В Приморье вандалы осквернили кладбище

Полиция ищет вандалов, которые разгромили надгробные памятники на кладбище в Большом Камне Приморского края, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T06:10

2021-07-16T06:10

2021-07-16T06:10

россия

приморский край

большой камень

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Полиция ищет вандалов, которые разгромили надгробные памятники на кладбище в Большом Камне Приморского края, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.Местное издание Deita со ссылкой на местных жителей сообщило, что на кладбище в Большом Камне неизвестные устроили погром и повредили около 70 надгробий."Полиция проводит проверку информации о повреждении надгробий на городском кладбище. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личности причастных к нему граждан. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", - сказал собеседник агентства.В полиции напомнили, что санкция статьи 244 УК РФ "Надругательство над местами захоронения умерших" предусматривает до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20170515/1494325891.html

россия

приморский край

большой камень

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2021

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россия, приморский край, большой камень, происшествия