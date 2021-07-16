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Житель Калининградской области поджег дом, где находились жена и дети
Житель Калининградской области поджег дом, где находились жена и дети - РИА Новости, 16.07.2021
Житель Калининградской области поджег дом, где находились жена и дети
Житель города Светлого Калининградской области поджег дом, в котором находились его гражданская жена и двое ее детей, возбуждено уголовное дело, сообщили... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:37
2021-07-16T15:37
2021-07-16T15:53
светлый
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 16 июл - РИА Новости. Житель города Светлого Калининградской области поджег дом, в котором находились его гражданская жена и двое ее детей, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД."Инцидент произошел в вечернее время. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой, гражданская жена отказалась его впускать. Злоумышленник, угрожая расправиться с женщиной, сходил в сарай за канистрами с топливом, облил входную дверь горючим и поджег. Запах дыма и шум от треска горящего дерева привлекли внимание соседей, которые выбежали с огнетушителями и потушили пожар. Выяснилось, что в доме кроме женщины находилась ее 19-летняя дочь и 6-летний сын", - рассказали в полиции.На место оперативно прибыли участковые уполномоченные полиции, которые задержали 34-летнего подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), максимальное наказание по которой — до двух лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/pozhar-1740871858.html
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светлый, калининградская область, происшествия
15:37 16.07.2021 (обновлено: 15:53 16.07.2021)
Житель Калининградской области поджег дом, где находились жена и дети
Пьяный житель Калининградской области поджег дом, где находились его жена и двое детей