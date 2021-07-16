https://ria.ru/20210716/podrostok-1741497502.html

На птицефабрике под Новосибирском подростка затянуло в мясорубку

На птицефабрике под Новосибирском подростка затянуло в мясорубку - РИА Новости, 16.07.2021

На птицефабрике под Новосибирском подростка затянуло в мясорубку

Прокуратура организовала проверку на птицефабрике под Новосибирском, где 16-летний подросток попал рукой в электромясорубку и получил травмы, сообщает в пятницу РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:14

2021-07-16T11:14

2021-07-16T11:17

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку на птицефабрике под Новосибирском, где 16-летний подросток попал рукой в электромясорубку и получил травмы, сообщает в пятницу прокуратура Новосибирской области.Власти не уточняют характер травм, полученных несовершеннолетним. Говорится лишь, что подростку оказали необходимую медицинскую помощь. По данным некоторых СМИ, подросток лишился пальца, у него также перелом ребер, предплечья и ушиб грудной клетки."Искитимский межрайонный прокурор Денис Серебряков проводит проверку в связи с причинением несовершеннолетнему ребенку вреда здоровью при выполнении работ на предприятии", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Предварительно прокуроры установили, что вечером 12 июля подросток находился на рабочем месте на птицефабрике "Улыбино", поскользнулся и упал, попав рукой в электрическую мясорубку, предназначенную для обработки птицы."В ходе проверки будут оценены законность привлечения несовершеннолетнего к трудовой деятельности, правовой акт главы администрации, трудовой договор, деятельность ответственных лиц по проведению инструктажей и обеспечению средствами индивидуальной защиты, соответствие выполняемой работы требованиям законодательства, соблюдение режима труда", - сообщили в прокуратуре.В свою очередь, следственное управление СК РФ по Новосибирской области сообщает, что следователи также организовали проверку по факту получения травм подростком по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Представитель облминздрава сообщил РИА Новости, что подростку была оказана медицинская помощь и сейчас он находится на амбулаторном лечении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/tok-1738951534.html

https://ria.ru/20210524/podrostok-1733662320.html

новосибирская область

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новосибирская область, происшествия