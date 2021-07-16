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В России начнут тестировать усиленную электронную подпись

В России начнут тестировать усиленную электронную подпись - РИА Новости, 16.07.2021

В России начнут тестировать усиленную электронную подпись

Правительство РФ постановило с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года провести эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T23:44

2021-07-16T23:44

2021-07-16T23:44

россия

ростелеком

втб

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общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство РФ постановило с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года провести эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Провести с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА, используется на портале госуслуг – ред.)", - говорится в постановлении.Как указано в документе, одной из задач эксперимента является тестирование использования физлицами усиленной неквалифицированной электронной подписи при получении госуслуг. Координировать проведение эксперимента будет Минцифры РФ.Правительство рекомендовало "Ростелекому" и ВТБ принять участие в эксперименте и в течение 90 дней после вступления документа в силу обеспечить создание цифровой платформы для выдачи сертификатов подписания документов, а также апробацию усиленной электронной подписи.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20210715/vyplaty-1741372630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростелеком, втб, госуслуги, технологии, общество