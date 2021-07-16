Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/podpis-1741627010.html
В России начнут тестировать усиленную электронную подпись
В России начнут тестировать усиленную электронную подпись - РИА Новости, 16.07.2021
В России начнут тестировать усиленную электронную подпись
Правительство РФ постановило с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года провести эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T23:44
2021-07-16T23:44
россия
ростелеком
втб
госуслуги
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_2d3b98e553c8609c9202050dbe5faba0.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство РФ постановило с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года провести эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Провести с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА, используется на портале госуслуг – ред.)", - говорится в постановлении.Как указано в документе, одной из задач эксперимента является тестирование использования физлицами усиленной неквалифицированной электронной подписи при получении госуслуг. Координировать проведение эксперимента будет Минцифры РФ.Правительство рекомендовало "Ростелекому" и ВТБ принять участие в эксперименте и в течение 90 дней после вступления документа в силу обеспечить создание цифровой платформы для выдачи сертификатов подписания документов, а также апробацию усиленной электронной подписи.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20210715/vyplaty-1741372630.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5149e177b6b111b704a3f415e6e941aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ростелеком, втб, госуслуги, технологии, общество
23:44 16.07.2021
 
В России начнут тестировать усиленную электронную подпись

Правительство России объявило о начале тестирования усиленной электронной подписи с 20 июля

© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство РФ постановило с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года провести эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Провести с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА, используется на портале госуслуг – ред.)", - говорится в постановлении.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 13:36
Более восьми миллионов россиян оформили выплату на детей через госуслуги
Как указано в документе, одной из задач эксперимента является тестирование использования физлицами усиленной неквалифицированной электронной подписи при получении госуслуг. Координировать проведение эксперимента будет Минцифры РФ.
Правительство рекомендовало "Ростелекому" и ВТБ принять участие в эксперименте и в течение 90 дней после вступления документа в силу обеспечить создание цифровой платформы для выдачи сертификатов подписания документов, а также апробацию усиленной электронной подписи.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 
РоссияРостелекомВТБГосуслугиТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
04:05В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
03:45Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
03:18Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Лента новостейМолния