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В России начнут тестировать усиленную электронную подпись
В России начнут тестировать усиленную электронную подпись - РИА Новости, 16.07.2021
В России начнут тестировать усиленную электронную подпись
Правительство РФ постановило с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года провести эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T23:44
2021-07-16T23:44
2021-07-16T23:44
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство РФ постановило с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года провести эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Провести с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА, используется на портале госуслуг – ред.)", - говорится в постановлении.Как указано в документе, одной из задач эксперимента является тестирование использования физлицами усиленной неквалифицированной электронной подписи при получении госуслуг. Координировать проведение эксперимента будет Минцифры РФ.Правительство рекомендовало "Ростелекому" и ВТБ принять участие в эксперименте и в течение 90 дней после вступления документа в силу обеспечить создание цифровой платформы для выдачи сертификатов подписания документов, а также апробацию усиленной электронной подписи.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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россия, ростелеком, втб, госуслуги, технологии, общество
В России начнут тестировать усиленную электронную подпись
Правительство России объявило о начале тестирования усиленной электронной подписи с 20 июля
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Правительство РФ
постановило с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года провести эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Провести с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА, используется на портале госуслуг – ред.)", - говорится в постановлении.
Как указано в документе, одной из задач эксперимента является тестирование использования физлицами усиленной неквалифицированной электронной подписи при получении госуслуг. Координировать проведение эксперимента будет Минцифры РФ.
Правительство рекомендовало "Ростелекому
" и ВТБ
принять участие в эксперименте и в течение 90 дней после вступления документа в силу обеспечить создание цифровой платформы для выдачи сертификатов подписания документов, а также апробацию усиленной электронной подписи.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.