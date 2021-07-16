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В Подмосковье мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой
В Подмосковье мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой - РИА Новости, 16.07.2021
В Подмосковье мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой
Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в квартире в подмосковном Фрязино, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:33
2021-07-16T16:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в квартире в подмосковном Фрязино, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий.Погибшие, хозяин квартиры 1965 года рождения и его сожительница 1975 года рождения, по предварительным данным, любили выпить. Правоохранители изъяли с места преступления гладкоствольное ружье, патроны и разрешение на хранение оружия, оформленное на имя владельца квартиры, отметили в СК."По данному факту следственным отделом по г. Щелково ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - сказала Врадий, не уточнив статьи.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предположительно, мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой."В настоящее время рассматривается версия того, что мужчина сначала выстрелил в женщину, а затем покончил с собой. По предварительным данным, женщина хотела расстаться с сожителем", - сказал собеседник агентства.Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-техническая, дактилоскопическая и посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертизы.
https://ria.ru/20210308/ubiystvo-1600354850.html
https://ria.ru/20210306/delo-1600199678.html
россия
московская область (подмосковье)
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россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия
16:33 16.07.2021
 
В Подмосковье мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой

Житель Подмосковья застрелил возлюбленную, не желая ее отпускать, и покончил с собой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в квартире в подмосковном Фрязино, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Погибшие, хозяин квартиры 1965 года рождения и его сожительница 1975 года рождения, по предварительным данным, любили выпить. Правоохранители изъяли с места преступления гладкоствольное ружье, патроны и разрешение на хранение оружия, оформленное на имя владельца квартиры, отметили в СК.
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"По данному факту следственным отделом по г. Щелково ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - сказала Врадий, не уточнив статьи.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предположительно, мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой.
"В настоящее время рассматривается версия того, что мужчина сначала выстрелил в женщину, а затем покончил с собой. По предварительным данным, женщина хотела расстаться с сожителем", - сказал собеседник агентства.
Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-техническая, дактилоскопическая и посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертизы.
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