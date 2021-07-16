https://ria.ru/20210716/podmoskove-1741574341.html

В Подмосковье мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой

В Подмосковье мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой - РИА Новости, 16.07.2021

В Подмосковье мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в квартире в подмосковном Фрязино, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:33

2021-07-16T16:33

2021-07-16T16:33

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в квартире в подмосковном Фрязино, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий.Погибшие, хозяин квартиры 1965 года рождения и его сожительница 1975 года рождения, по предварительным данным, любили выпить. Правоохранители изъяли с места преступления гладкоствольное ружье, патроны и разрешение на хранение оружия, оформленное на имя владельца квартиры, отметили в СК."По данному факту следственным отделом по г. Щелково ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - сказала Врадий, не уточнив статьи.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предположительно, мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой."В настоящее время рассматривается версия того, что мужчина сначала выстрелил в женщину, а затем покончил с собой. По предварительным данным, женщина хотела расстаться с сожителем", - сказал собеседник агентства.Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-техническая, дактилоскопическая и посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертизы.

https://ria.ru/20210308/ubiystvo-1600354850.html

https://ria.ru/20210306/delo-1600199678.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия