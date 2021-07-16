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Прокурор запросил наказание по первому делу о подделке COVID-сертификата
Прокурор запросил наказание по первому делу о подделке COVID-сертификата - РИА Новости, 16.07.2021
Прокурор запросил наказание по первому делу о подделке COVID-сертификата
Прокурор попросил приговорить к ограничению свободы обвиняемого по первому в Москве и России уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации против... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:40
2021-07-16T18:40
2021-07-16T18:40
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Прокурор попросил приговорить к ограничению свободы обвиняемого по первому в Москве и России уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса."Гособвинитель попросил суд назначить Андрею Мунтяну наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 4 месяца", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.Приговор суд огласит 19 июля.Ограничение свободы не следует путать с лишением: первое представляет собой намного более мягкое наказание, сводящееся к запрету на определенное время уходить из дома, например, по ночам, не ходить в определенные места и так далее, тогда как второе – это реальный срок в колонии.Мунтяну вменяются части 1 и 3 статьи 327 УК РФ - подделка официального документа, а также использование поддельных печатей и штампов врачей.По данным обвинения, он разместил на интернет-сайте объявление о продаже медицинских документов, получил 12 заказов, распечатал бланки и поставил поддельные печати.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/sertifikat-1741329912.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, происшествия
Прокурор запросил наказание по первому делу о подделке COVID-сертификата
Прокурор запросил год и четыре месяца обвиняемому по первому делу о подделке COVID-сертификата
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Прокурор попросил приговорить к ограничению свободы обвиняемого по первому в Москве
и России
уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса.
"Гособвинитель попросил суд назначить Андрею Мунтяну наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 4 месяца", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
Приговор суд огласит 19 июля.
Ограничение свободы не следует путать с лишением: первое представляет собой намного более мягкое наказание, сводящееся к запрету на определенное время уходить из дома, например, по ночам, не ходить в определенные места и так далее, тогда как второе – это реальный срок в колонии.
Мунтяну вменяются части 1 и 3 статьи 327 УК РФ - подделка официального документа, а также использование поддельных печатей и штампов врачей.
По данным обвинения, он разместил на интернет-сайте объявление о продаже медицинских документов, получил 12 заказов, распечатал бланки и поставил поддельные печати.