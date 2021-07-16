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Росавтодор предупредил о росте тарифа госсистемы "Платон"
Росавтодор предупредил о росте тарифа госсистемы "Платон" - РИА Новости, 16.07.2021
Росавтодор предупредил о росте тарифа госсистемы "Платон"
Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2022 года может вырасти на 10 копеек - до 2,44 рубля за километр, точный размер индексации... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:15
2021-07-16T18:19
россия
платон
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
экономика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2022 года может вырасти на 10 копеек - до 2,44 рубля за километр, точный размер индексации зависит от фактического уровня инфляции за 2021 год, говорится в сообщении Росавтодора."В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2022 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" прогнозируется на уровне 2,44 рубля за километр пробега. Текущий размер платы – 2,34 рубля за километр пробега", - отмечается в сообщении. Согласно этому постановлению, с 1 февраля 2022 года тариф будет ежегодно индексироваться исходя из фактической инфляции за предшествующий год.Фактический размер платы будет размещен на официальном сайте Росавтодора с 10 по 20 января 2022 года после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2021 год. "Такой формат индексации размера платы производится с 2019 года и учитывает проработанную Минтрансом России совместно с грузоперевозчиками программу предсказуемости изменения размера платы", - подчеркнули в дорожном агентстве.По данным Росавтодора, на сегодняшний момент свыше 658 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в "Платоне" более 1,512 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.За время работы госсистемы в Федеральный дорожный фонд поступило более 152 миллиардов рублей, включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей. "Средства направляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В частности, с 2020 по 2022 годы в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ - капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов", - рассказали в Росавтодоре."Платон" - госсистема взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения грузовиками массой свыше 12 тонн. Работает в России с ноября 2015 года.
https://ria.ru/20201115/platon-1584679154.html
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россия, платон, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральное дорожное агентство (росавтодор), экономика
18:15 16.07.2021 (обновлено: 18:19 16.07.2021)
 
Росавтодор предупредил о росте тарифа госсистемы "Платон"

Росавтодор: тариф госсистемы "Платон" с 2022 года может вырасти на 10 копеек

© Фото : ПлатонОфис системы взимания платы "Платон"
Офис системы взимания платы Платон - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : Платон
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2022 года может вырасти на 10 копеек - до 2,44 рубля за километр, точный размер индексации зависит от фактического уровня инфляции за 2021 год, говорится в сообщении Росавтодора.
"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2022 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" прогнозируется на уровне 2,44 рубля за километр пробега. Текущий размер платы – 2,34 рубля за километр пробега", - отмечается в сообщении. Согласно этому постановлению, с 1 февраля 2022 года тариф будет ежегодно индексироваться исходя из фактической инфляции за предшествующий год.
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Фактический размер платы будет размещен на официальном сайте Росавтодора с 10 по 20 января 2022 года после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2021 год. "Такой формат индексации размера платы производится с 2019 года и учитывает проработанную Минтрансом России совместно с грузоперевозчиками программу предсказуемости изменения размера платы", - подчеркнули в дорожном агентстве.
По данным Росавтодора, на сегодняшний момент свыше 658 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в "Платоне" более 1,512 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.
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За время работы госсистемы в Федеральный дорожный фонд поступило более 152 миллиардов рублей, включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей. "Средства направляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В частности, с 2020 по 2022 годы в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ - капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов", - рассказали в Росавтодоре.
"Платон" - госсистема взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения грузовиками массой свыше 12 тонн. Работает в России с ноября 2015 года.
 
РоссияПлатонФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)Экономика
 
 
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