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Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 раскрыл подробности аварии
Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 раскрыл подробности аварии - РИА Новости, 16.07.2021
Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 раскрыл подробности аварии
Пилот совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 Фарух Хасанов назвал причину инцидента. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:25
2021-07-16T21:10
жесткая посадка ан-28 в томской области
ан-28
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
томская область
бакчарский район
кедровый
происшествия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пилот совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 Фарух Хасанов назвал причину инцидента. Он уточнил, что посадка была в штатном режиме и все находившиеся на борту живы. Ранее сегодня стало известно, что Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация", следовавший из Кедрового в Томск, пропал с радаров. Около 13:00 (мск) в МЧС получили сообщение, что у самолета сработал аварийный маяк. В ходе поисковой операции выяснилось, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Бакчарском районе. Все находившиеся на борту 18 человек выжили, в основном у них ушибы и ссадины. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20210716/samolet-1741576228.html
томская область
бакчарский район
кедровый
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Все живы, здоровы – самое главное" – пилот самолета Ан-28 рассказал о подробностях аварии
Пилот совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 Фарух Хасанов назвал причину инцидента. Он уточнил, что посадка была в штатном режиме, и все находившиеся на борту живы.
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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томская область, бакчарский район, кедровый, происшествия
19:25 16.07.2021 (обновлено: 21:10 16.07.2021)
 
Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 раскрыл подробности аварии

Пилот совершившего жесткую посадку в Томской области Ан-28 раскрыл подробности происшествия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пилот совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 Фарух Хасанов назвал причину инцидента.
"Отказ был двигателей. Дальше комиссия разберется. Нам некогда было соображать, нужно было работу делать", — сказал летчик.
Он уточнил, что посадка была в штатном режиме и все находившиеся на борту живы.
Ранее сегодня стало известно, что Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация", следовавший из Кедрового в Томск, пропал с радаров. Около 13:00 (мск) в МЧС получили сообщение, что у самолета сработал аварийный маяк. В ходе поисковой операции выяснилось, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Бакчарском районе.
Все находившиеся на борту 18 человек выжили, в основном у них ушибы и ссадины. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Самолет Ан-28 авиакомпании Сила. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 16:42
Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 под Томском
 
Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиАн-28Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Томская областьБакчарский районКедровыйПроисшествия
 
 
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