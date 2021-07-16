https://ria.ru/20210716/pilot-1741610294.html

Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 раскрыл подробности аварии

Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 раскрыл подробности аварии - РИА Новости, 16.07.2021

Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 раскрыл подробности аварии

Пилот совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 Фарух Хасанов назвал причину инцидента. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T19:25

2021-07-16T19:25

2021-07-16T21:10

жесткая посадка ан-28 в томской области

ан-28

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

томская область

бакчарский район

кедровый

происшествия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пилот совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 Фарух Хасанов назвал причину инцидента. Он уточнил, что посадка была в штатном режиме и все находившиеся на борту живы. Ранее сегодня стало известно, что Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация", следовавший из Кедрового в Томск, пропал с радаров. Около 13:00 (мск) в МЧС получили сообщение, что у самолета сработал аварийный маяк. В ходе поисковой операции выяснилось, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Бакчарском районе. Все находившиеся на борту 18 человек выжили, в основном у них ушибы и ссадины. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20210716/samolet-1741576228.html

томская область

бакчарский район

кедровый

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2021

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"Все живы, здоровы – самое главное" – пилот самолета Ан-28 рассказал о подробностях аварии Пилот совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 Фарух Хасанов назвал причину инцидента. Он уточнил, что посадка была в штатном режиме, и все находившиеся на борту живы. 2021-07-16T19:25 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томская область, бакчарский район, кедровый, происшествия