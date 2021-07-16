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Песков прокомментировал статью Guardian про "договор" о поддержке Трампа
Песков прокомментировал статью Guardian про "договор" о поддержке Трампа - РИА Новости, 16.07.2021
Песков прокомментировал статью Guardian про "договор" о поддержке Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полным фейком и неправдой публикацию Guardian о том, что власти РФ в 2016 году "договаривались" о поддержке... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:57
2021-07-16T12:57
россия
дональд трамп
дмитрий песков
николай патрушев
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полным фейком и неправдой публикацию Guardian о том, что власти РФ в 2016 году "договаривались" о поддержке Дональда Трампа."Я вчера неоднократно это комментировал, мне кажется, тут нечего особо больше комментировать. Это полная неправда, классический фейк, прямо образец", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли президент РФ Владимир Путин в 2016 году лично дал указание помочь с избранием Трампа.Ранее Песков назвал "отличным бульварным чтивом" предположение о том, что руководство РФ в 2016 году договаривалось о поддержке на выборах баллотирующегося в тот момент в президенты США Дональда Трампа.Газета утверждает, что в ее распоряжении оказались "слитые документы Кремля". Согласно им, президент РФ Владимир Путин якобы лично дал разрешение на секретную операцию по поддержке Трампа на выборах 2016 года в ходе закрытой сессии Совета безопасности РФ 22 января 2016 года. Сообщается, что на заседании присутствовали, в частности, бывший тогда премьером Дмитрий Медведев и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.По утверждению Guardian, участники заседания договорились о том, что Белый дом при Трампе должен помочь реализовать "стратегические цели" Москвы, среди которых, по данным газеты, - "социальная нестабильность" в США и ослабление переговорных позиций американского президента.Издание заявляет, что российским разведведомствам приказом "с подписью Путина" было поручено найти способы поддержать Трампа.
https://ria.ru/20210714/tramp-1741174237.html
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россия, дональд трамп, дмитрий песков, николай патрушев, сша, в мире
12:57 16.07.2021
 
Песков прокомментировал статью Guardian про "договор" о поддержке Трампа

Пресс-секретарь президента Песков назвал статью Guardian про "договор" о поддержке Трампа фейком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полным фейком и неправдой публикацию Guardian о том, что власти РФ в 2016 году "договаривались" о поддержке Дональда Трампа.
"Я вчера неоднократно это комментировал, мне кажется, тут нечего особо больше комментировать. Это полная неправда, классический фейк, прямо образец", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли президент РФ Владимир Путин в 2016 году лично дал указание помочь с избранием Трампа.
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Ранее Песков назвал "отличным бульварным чтивом" предположение о том, что руководство РФ в 2016 году договаривалось о поддержке на выборах баллотирующегося в тот момент в президенты США Дональда Трампа.
Газета утверждает, что в ее распоряжении оказались "слитые документы Кремля". Согласно им, президент РФ Владимир Путин якобы лично дал разрешение на секретную операцию по поддержке Трампа на выборах 2016 года в ходе закрытой сессии Совета безопасности РФ 22 января 2016 года. Сообщается, что на заседании присутствовали, в частности, бывший тогда премьером Дмитрий Медведев и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
По утверждению Guardian, участники заседания договорились о том, что Белый дом при Трампе должен помочь реализовать "стратегические цели" Москвы, среди которых, по данным газеты, - "социальная нестабильность" в США и ослабление переговорных позиций американского президента.
Издание заявляет, что российским разведведомствам приказом "с подписью Путина" было поручено найти способы поддержать Трампа.
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