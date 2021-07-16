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История олимпийского перемирия

История олимпийского перемирия - РИА Новости, 16.07.2021

История олимпийского перемирия

Олимпийское перемирие ("экечеирия") – объявление перемирия между враждующими сторонами на период проведения Олимпийских игр. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T02:00

2021-07-16T02:00

2021-07-16T02:00

генеральная ассамблея оон

греция

олимпия

справки

олимпийские игры

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Олимпийское перемирие ("экечеирия") – объявление перемирия между враждующими сторонами на период проведения Олимпийских игр.Традиция олимпийского перемирия появилась в Древней Греции в VIII веке до н.э. и уходит своими корнями в предсказание Дельфийского оракула, который определил перемирие как один из способов прекращения войн, в результате которых в то время был разрушен Пелопоннес.Согласно античной легенде, царь Элиды Ифит, видя, что его народ устал от бесконечных войн, отправился в Дельфы, где жрица Аполлона передала ему повеление богов: устроить угодные им общегреческие атлетические празднества. В соответствии с предсказанием, царь Элиды Ифит заключил договор с Ликургом, законодателем соседней могущественной Спарты, и Клеосфеном, правителем города Писа. Согласно тройственному соглашению, Олимпия признавалась священным местом, игры и их участники получали покровительство верховного бога – Зевса. Спустя столетие к пелопонесскому договору присоединились другие греческие полисы (города-государства) и повсеместно признавалось священное перемирие. Ради состязаний воюющие стороны складывали оружие. Атлеты, паломники и иностранные послы беспрепятственно передвигались по дорогам Эллады. Когда шли игры в Олимпии, ни в одном городе не разбирали судебных дел, а казни откладывали. Нарушителей подвергали штрафу. Возрожденные в 1896 году Олимпийские игры унаследовали этот фундаментальный принцип древних Олимпиад. В Олимпийской хартии цель современного олимпизма заключена в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.В 1993 году по инициативе делегации Греции Генассамблея ООН впервые приняла резолюцию, возрождающую древнегреческую традицию олимпийского перемирия.В своей резолюции 48/11 от 25 октября 1993 года Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государства-члены соблюдать олимпийское перемирие в течение периода, начинающегося за семь дней до открытия и заканчивающегося через семь дней после закрытия каждых Олимпийских игр.Принятие резолюции по олимпийскому перемирию стало традицией. Эта резолюция принимается Генассамблеей каждые два года в преддверии очередных Олимпийских игр. По сложившейся практике разработкой и продвижением этого документа занимается делегация страны-хозяйки будущей Олимпиады, которая привносит в документ какие-то свои элементы.Начиная с первой резолюции Генеральной Ассамблеи по поддержке олимпийского перемирия, принятой в 1993 году, все последующие принимались единогласно, что свидетельствует о том, что государства-члены сохраняют свою веру в идеалы олимпийского движения. В 2021 году на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио олимпийское перемирие будет соблюдаться с 16 июля (семь дней до открытия Олимпийских игр) по 12 сентября (семь дней после закрытия Паралимпийских игр). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная ассамблея оон, греция, олимпия, справки, олимпийские игры