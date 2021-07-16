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История олимпийского перемирия
История олимпийского перемирия - РИА Новости, 16.07.2021
История олимпийского перемирия
Олимпийское перемирие ("экечеирия") – объявление перемирия между враждующими сторонами на период проведения Олимпийских игр. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T02:00
2021-07-16T02:00
генеральная ассамблея оон
греция
олимпия
справки
олимпийские игры
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Олимпийское перемирие ("экечеирия") – объявление перемирия между враждующими сторонами на период проведения Олимпийских игр.Традиция олимпийского перемирия появилась в Древней Греции в VIII веке до н.э. и уходит своими корнями в предсказание Дельфийского оракула, который определил перемирие как один из способов прекращения войн, в результате которых в то время был разрушен Пелопоннес.Согласно античной легенде, царь Элиды Ифит, видя, что его народ устал от бесконечных войн, отправился в Дельфы, где жрица Аполлона передала ему повеление богов: устроить угодные им общегреческие атлетические празднества. В соответствии с предсказанием, царь Элиды Ифит заключил договор с Ликургом, законодателем соседней могущественной Спарты, и Клеосфеном, правителем города Писа. Согласно тройственному соглашению, Олимпия признавалась священным местом, игры и их участники получали покровительство верховного бога – Зевса. Спустя столетие к пелопонесскому договору присоединились другие греческие полисы (города-государства) и повсеместно признавалось священное перемирие. Ради состязаний воюющие стороны складывали оружие. Атлеты, паломники и иностранные послы беспрепятственно передвигались по дорогам Эллады. Когда шли игры в Олимпии, ни в одном городе не разбирали судебных дел, а казни откладывали. Нарушителей подвергали штрафу. Возрожденные в 1896 году Олимпийские игры унаследовали этот фундаментальный принцип древних Олимпиад. В Олимпийской хартии цель современного олимпизма заключена в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.В 1993 году по инициативе делегации Греции Генассамблея ООН впервые приняла резолюцию, возрождающую древнегреческую традицию олимпийского перемирия.В своей резолюции 48/11 от 25 октября 1993 года Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государства-члены соблюдать олимпийское перемирие в течение периода, начинающегося за семь дней до открытия и заканчивающегося через семь дней после закрытия каждых Олимпийских игр.Принятие резолюции по олимпийскому перемирию стало традицией. Эта резолюция принимается Генассамблеей каждые два года в преддверии очередных Олимпийских игр. По сложившейся практике разработкой и продвижением этого документа занимается делегация страны-хозяйки будущей Олимпиады, которая привносит в документ какие-то свои элементы.Начиная с первой резолюции Генеральной Ассамблеи по поддержке олимпийского перемирия, принятой в 1993 году, все последующие принимались единогласно, что свидетельствует о том, что государства-члены сохраняют свою веру в идеалы олимпийского движения. В 2021 году на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио олимпийское перемирие будет соблюдаться с 16 июля (семь дней до открытия Олимпийских игр) по 12 сентября (семь дней после закрытия Паралимпийских игр). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
греция
олимпия
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РИА Новости
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генеральная ассамблея оон, греция, олимпия, справки, олимпийские игры
02:00 16.07.2021
 

История олимпийского перемирия

© AP Photo / Jae C. HongСпортсмен пишет на стене Олимпийского перемирия во время летних Олимпийских игр
Спортсмен пишет на стене Олимпийского перемирия во время летних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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Олимпийское перемирие ("экечеирия") – объявление перемирия между враждующими сторонами на период проведения Олимпийских игр.
Традиция олимпийского перемирия появилась в Древней Греции в VIII веке до н.э. и уходит своими корнями в предсказание Дельфийского оракула, который определил перемирие как один из способов прекращения войн, в результате которых в то время был разрушен Пелопоннес.
Согласно античной легенде, царь Элиды Ифит, видя, что его народ устал от бесконечных войн, отправился в Дельфы, где жрица Аполлона передала ему повеление богов: устроить угодные им общегреческие атлетические празднества.
В соответствии с предсказанием, царь Элиды Ифит заключил договор с Ликургом, законодателем соседней могущественной Спарты, и Клеосфеном, правителем города Писа. Согласно тройственному соглашению, Олимпия признавалась священным местом, игры и их участники получали покровительство верховного бога – Зевса.
Спустя столетие к пелопонесскому договору присоединились другие греческие полисы (города-государства) и повсеместно признавалось священное перемирие. Ради состязаний воюющие стороны складывали оружие. Атлеты, паломники и иностранные послы беспрепятственно передвигались по дорогам Эллады. Когда шли игры в Олимпии, ни в одном городе не разбирали судебных дел, а казни откладывали. Нарушителей подвергали штрафу.
Возрожденные в 1896 году Олимпийские игры унаследовали этот фундаментальный принцип древних Олимпиад.
В Олимпийской хартии цель современного олимпизма заключена в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.
В 1993 году по инициативе делегации Греции Генассамблея ООН впервые приняла резолюцию, возрождающую древнегреческую традицию олимпийского перемирия.
В своей резолюции 48/11 от 25 октября 1993 года Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государства-члены соблюдать олимпийское перемирие в течение периода, начинающегося за семь дней до открытия и заканчивающегося через семь дней после закрытия каждых Олимпийских игр.
Принятие резолюции по олимпийскому перемирию стало традицией. Эта резолюция принимается Генассамблеей каждые два года в преддверии очередных Олимпийских игр. По сложившейся практике разработкой и продвижением этого документа занимается делегация страны-хозяйки будущей Олимпиады, которая привносит в документ какие-то свои элементы.
Начиная с первой резолюции Генеральной Ассамблеи по поддержке олимпийского перемирия, принятой в 1993 году, все последующие принимались единогласно, что свидетельствует о том, что государства-члены сохраняют свою веру в идеалы олимпийского движения.
В 2021 году на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио олимпийское перемирие будет соблюдаться с 16 июля (семь дней до открытия Олимпийских игр) по 12 сентября (семь дней после закрытия Паралимпийских игр).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Генеральная Ассамблея ООНГрецияОлимпияСправкиОлимпийские игры
 
 
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