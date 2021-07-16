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В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал
В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал - РИА Новости, 16.07.2021
В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал
Мост через реку Ургал смыло дождевым паводком в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, от автомобильного сообщения отрезаны два села, сообщили власти... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T07:48
2021-07-16T16:05
михаил дегтярев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 16 июл — РИА Новости. Мост через реку Ургал смыло дождевым паводком в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, от автомобильного сообщения отрезаны два села, сообщили власти региона."Остались отрезанными от автомобильного сообщения поселки Софийск и Шахтинский. Вместе с вахтовыми рабочими там около 1,2 тысячи человек. В этих населенных пунктах электроснабжение временно обеспечивается дизель-генераторами. Угрозы затопления нет", — отметили там.Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале показал видео подтопленного деревянного моста.Из-за ливней в Верхнебуреинском районе в бассейне реки Бурея сформировался паводок. В четверг районная администрация ввела на территории режим ЧС.В селе Ургал подтопило приусадебные участки и внутрипоселковые дороги. Проезд возможен только на технике высокой проходимости. Приостановлена работа паромной переправы поселок Чегдомын — поселок Софийск. Из поселка Усть-Ургал в пункт временного размещения (ПВР), расположенный в поселке Новый Ургал, доставили 35 детей и 18 взрослых. Эвакуация продолжается.По словам Дегтярева, помощь власти окажут всем жителям района, попавшим в зону бедствия. О ситуации ему ежечасно докладывает глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов."Пострадали у нас два поселка. Сейчас под воду начинает уходить поселок Ургал-1, старожилы не помнят такого подъема воды. Там живут 70 человек, 35 из них выбрались самостоятельно", — заявил он.В воде находятся 12 домов и 30 придомовых территорий. Поселок Усть-Ургала окружен водой, там находятся пожарные, есть лодки, достаточное количество сил и средств."Всего в поселке 64 дома, в которых проживает 148 человек", — добавил Маслов.По данным гидрологов, на территории муниципалитета за 14 и 15 июля выпало до 170 миллиметров осадков — более 80 процентов месячной нормы. Это привело к резкому подъему воды на реках Бурее, Нимане, Ургале, Умальте. По данным метеостанции у села Усть-Нимана, рано утром в пятницу уровень воды в Бурее достиг 1014 сантиметров, при неблагоприятном — 850 сантиметров, опасном — 11 метров.Ранее МЧС сообщило, что вода в реке Бурее в Верхнебуреинском районе Хабаровского края поднимется к субботе на десять метров, превысив неблагоприятную отметку на 1,5 метра.
https://ria.ru/20210715/mishustin-1741326836.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры разрушенного паводком моста через реку Ургал в Хабаровском крае
Мост через реку Ургал смыло паводком в Хабаровском крае, без автомобильного сообщения остались два села
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михаил дегтярев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия
07:48 16.07.2021 (обновлено: 16:05 16.07.2021)
 
В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал

В Хабаровском крае дождевой паводок смыл мост через реку Ургал

Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 16 июл — РИА Новости. Мост через реку Ургал смыло дождевым паводком в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, от автомобильного сообщения отрезаны два села, сообщили власти региона.
"Остались отрезанными от автомобильного сообщения поселки Софийск и Шахтинский. Вместе с вахтовыми рабочими там около 1,2 тысячи человек. В этих населенных пунктах электроснабжение временно обеспечивается дизель-генераторами. Угрозы затопления нет", — отметили там.
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале показал видео подтопленного деревянного моста.
Из-за ливней в Верхнебуреинском районе в бассейне реки Бурея сформировался паводок. В четверг районная администрация ввела на территории режим ЧС.
В селе Ургал подтопило приусадебные участки и внутрипоселковые дороги. Проезд возможен только на технике высокой проходимости. Приостановлена работа паромной переправы поселок Чегдомын — поселок Софийск. Из поселка Усть-Ургал в пункт временного размещения (ПВР), расположенный в поселке Новый Ургал, доставили 35 детей и 18 взрослых. Эвакуация продолжается.
По словам Дегтярева, помощь власти окажут всем жителям района, попавшим в зону бедствия.
"Ставлю задачу всем ответственным службам в самые короткие сроки обеспечить восстановление размытых дорог, ремонт и строительство мостов", — подчеркнул он.
О ситуации ему ежечасно докладывает глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
"Пострадали у нас два поселка. Сейчас под воду начинает уходить поселок Ургал-1, старожилы не помнят такого подъема воды. Там живут 70 человек, 35 из них выбрались самостоятельно", — заявил он.
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В воде находятся 12 домов и 30 придомовых территорий. Поселок Усть-Ургала окружен водой, там находятся пожарные, есть лодки, достаточное количество сил и средств.
"Всего в поселке 64 дома, в которых проживает 148 человек", — добавил Маслов.
По данным гидрологов, на территории муниципалитета за 14 и 15 июля выпало до 170 миллиметров осадков — более 80 процентов месячной нормы. Это привело к резкому подъему воды на реках Бурее, Нимане, Ургале, Умальте. По данным метеостанции у села Усть-Нимана, рано утром в пятницу уровень воды в Бурее достиг 1014 сантиметров, при неблагоприятном — 850 сантиметров, опасном — 11 метров.
Ранее МЧС сообщило, что вода в реке Бурее в Верхнебуреинском районе Хабаровского края поднимется к субботе на десять метров, превысив неблагоприятную отметку на 1,5 метра.
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Михаил ДегтяревМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПроисшествия
 
 
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