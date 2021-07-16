https://ria.ru/20210716/pavodok-1741474940.html

В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал

В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал - РИА Новости, 16.07.2021

В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал

Мост через реку Ургал смыло дождевым паводком в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, от автомобильного сообщения отрезаны два села, сообщили власти... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T07:48

2021-07-16T07:48

2021-07-16T16:05

михаил дегтярев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 16 июл — РИА Новости. Мост через реку Ургал смыло дождевым паводком в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, от автомобильного сообщения отрезаны два села, сообщили власти региона."Остались отрезанными от автомобильного сообщения поселки Софийск и Шахтинский. Вместе с вахтовыми рабочими там около 1,2 тысячи человек. В этих населенных пунктах электроснабжение временно обеспечивается дизель-генераторами. Угрозы затопления нет", — отметили там.Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале показал видео подтопленного деревянного моста.Из-за ливней в Верхнебуреинском районе в бассейне реки Бурея сформировался паводок. В четверг районная администрация ввела на территории режим ЧС.В селе Ургал подтопило приусадебные участки и внутрипоселковые дороги. Проезд возможен только на технике высокой проходимости. Приостановлена работа паромной переправы поселок Чегдомын — поселок Софийск. Из поселка Усть-Ургал в пункт временного размещения (ПВР), расположенный в поселке Новый Ургал, доставили 35 детей и 18 взрослых. Эвакуация продолжается.По словам Дегтярева, помощь власти окажут всем жителям района, попавшим в зону бедствия. О ситуации ему ежечасно докладывает глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов."Пострадали у нас два поселка. Сейчас под воду начинает уходить поселок Ургал-1, старожилы не помнят такого подъема воды. Там живут 70 человек, 35 из них выбрались самостоятельно", — заявил он.В воде находятся 12 домов и 30 придомовых территорий. Поселок Усть-Ургала окружен водой, там находятся пожарные, есть лодки, достаточное количество сил и средств."Всего в поселке 64 дома, в которых проживает 148 человек", — добавил Маслов.По данным гидрологов, на территории муниципалитета за 14 и 15 июля выпало до 170 миллиметров осадков — более 80 процентов месячной нормы. Это привело к резкому подъему воды на реках Бурее, Нимане, Ургале, Умальте. По данным метеостанции у села Усть-Нимана, рано утром в пятницу уровень воды в Бурее достиг 1014 сантиметров, при неблагоприятном — 850 сантиметров, опасном — 11 метров.Ранее МЧС сообщило, что вода в реке Бурее в Верхнебуреинском районе Хабаровского края поднимется к субботе на десять метров, превысив неблагоприятную отметку на 1,5 метра.

https://ria.ru/20210715/mishustin-1741326836.html

https://ria.ru/20210714/shtorm-1741198375.html

хабаровский край

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Кадры разрушенного паводком моста через реку Ургал в Хабаровском крае Мост через реку Ургал смыло паводком в Хабаровском крае, без автомобильного сообщения остались два села 2021-07-16T07:48 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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михаил дегтярев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия