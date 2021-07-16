https://ria.ru/20210716/passazhiry-1741574684.html

В МЧС уточнили число пассажиров рухнувшего под Томском Ан-28

В МЧС уточнили число пассажиров рухнувшего под Томском Ан-28 - РИА Новости, 16.07.2021

В МЧС уточнили число пассажиров рухнувшего под Томском Ан-28

На борту потерпевшего крушение в Томской области самолета Ан-28, по уточненным данным, были не 19, а 18 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:36

2021-07-16T16:36

2021-07-16T16:49

жесткая посадка ан-28 в томской области

россия

ан-28

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

томск

томская область

происшествия

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. На борту потерпевшего крушение в Томской области самолета Ан-28, по уточненным данным, были не 19, а 18 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России."Вертолетом Ми-8 со спасателями на борту в 14.36 мск самолет был обнаружен. По уточненным данным, на борту было 18 человек. Все люди живы. Бортом Ми-8 люди будут доставлены в город Томск. В аэропорту их ожидают врачи и психологи", - процитировали в министерстве замначальника областного главка МЧС РФ Евгения Башкатова.

https://ria.ru/20210716/samolet-1741543081.html

россия

томск

томская область

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2021

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жесткая посадка ан-28 в томской области, россия, ан-28, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томск, томская область, происшествия