https://ria.ru/20210716/passazhiry-1741574684.html
В МЧС уточнили число пассажиров рухнувшего под Томском Ан-28
В МЧС уточнили число пассажиров рухнувшего под Томском Ан-28 - РИА Новости, 16.07.2021
В МЧС уточнили число пассажиров рухнувшего под Томском Ан-28
На борту потерпевшего крушение в Томской области самолета Ан-28, по уточненным данным, были не 19, а 18 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:36
2021-07-16T16:36
2021-07-16T16:49
жесткая посадка ан-28 в томской области
россия
ан-28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
томск
томская область
происшествия
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. На борту потерпевшего крушение в Томской области самолета Ан-28, по уточненным данным, были не 19, а 18 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России."Вертолетом Ми-8 со спасателями на борту в 14.36 мск самолет был обнаружен. По уточненным данным, на борту было 18 человек. Все люди живы. Бортом Ми-8 люди будут доставлены в город Томск. В аэропорту их ожидают врачи и психологи", - процитировали в министерстве замначальника областного главка МЧС РФ Евгения Башкатова.
https://ria.ru/20210716/samolet-1741543081.html
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жесткая посадка ан-28 в томской области, россия, ан-28, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томск, томская область, происшествия
16:36 16.07.2021 (обновлено: 16:49 16.07.2021)
В МЧС уточнили число пассажиров рухнувшего под Томском Ан-28
МЧС России: на борту потерпевшего крушение в Томской области самолета Ан-28 были не 19, а 18 человек