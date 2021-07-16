https://ria.ru/20210716/passazhiry-1741572693.html
Томские власти рассказали о состоянии пассажиров аварийно севшего Ан-28
Томские власти рассказали о состоянии пассажиров аварийно севшего Ан-28 - РИА Новости, 16.07.2021
Томские власти рассказали о состоянии пассажиров аварийно севшего Ан-28
Пассажиры и экипаж самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку в Бакчарском районе Томской области, не получили тяжелых травм, в основном у них ушибы и... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:25
2021-07-16T16:25
2021-07-16T16:49
жесткая посадка ан-28 в томской области
сергей жвачкин
ан-28
томск
томская область
бакчарский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741565544_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b8c91bcdfb08f1f5557667efbcd0964e.jpg
НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Пассажиры и экипаж самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку в Бакчарском районе Томской области, не получили тяжелых травм, в основном у них ушибы и ссадины, сообщает обладминистрация."Пассажиров и членов экипажа самолета Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация", выполнявшего рейс "Кедровый – Томск", обнаружили вертолеты спасателей. Медики на месте зафиксировали в основном ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что все верили в чудо и "благодаря профессионализму пилотов оно сбылось", все люди на борту остались живы."Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь, мы развезем по домам", - сказал глава региона, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210716/samolet-1741543081.html
томск
томская область
бакчарский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741565544_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_7b7af7160b8a368b3314fd6039469f2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жесткая посадка ан-28 в томской области, сергей жвачкин, ан-28, томск, томская область, бакчарский район, происшествия
16:25 16.07.2021 (обновлено: 16:49 16.07.2021)
Томские власти рассказали о состоянии пассажиров аварийно севшего Ан-28
Томские власти: пассажиры Ан-28, совершившего жесткую посадку, не получили тяжелых травм