https://ria.ru/20210716/passazhiry-1741572693.html

Томские власти рассказали о состоянии пассажиров аварийно севшего Ан-28

Томские власти рассказали о состоянии пассажиров аварийно севшего Ан-28 - РИА Новости, 16.07.2021

Томские власти рассказали о состоянии пассажиров аварийно севшего Ан-28

Пассажиры и экипаж самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку в Бакчарском районе Томской области, не получили тяжелых травм, в основном у них ушибы и... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:25

2021-07-16T16:25

2021-07-16T16:49

жесткая посадка ан-28 в томской области

сергей жвачкин

ан-28

томск

томская область

бакчарский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741565544_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b8c91bcdfb08f1f5557667efbcd0964e.jpg

НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Пассажиры и экипаж самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку в Бакчарском районе Томской области, не получили тяжелых травм, в основном у них ушибы и ссадины, сообщает обладминистрация."Пассажиров и членов экипажа самолета Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация", выполнявшего рейс "Кедровый – Томск", обнаружили вертолеты спасателей. Медики на месте зафиксировали в основном ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что все верили в чудо и "благодаря профессионализму пилотов оно сбылось", все люди на борту остались живы."Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь, мы развезем по домам", - сказал глава региона, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210716/samolet-1741543081.html

томск

томская область

бакчарский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жесткая посадка ан-28 в томской области, сергей жвачкин, ан-28, томск, томская область, бакчарский район, происшествия