https://ria.ru/20210716/pasport-1741487064.html
В России продлили срок действия паспортов, подлежащих замене
В России продлили срок действия паспортов, подлежащих замене - РИА Новости, 16.07.2021
В России продлили срок действия паспортов, подлежащих замене
Подлежащие замене паспорта граждан России по достижении 20 и 45 лет будут действовать еще 90 дней, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:24
2021-07-16T10:24
2021-07-16T11:32
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Подлежащие замене паспорта граждан России по достижении 20 и 45 лет будут действовать еще 90 дней, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.То есть у россиян появилась возможность менять документ не в экстренном порядке, а с запасом в три месяца.Кроме того, продлевается срок подачи заявления для получения паспорта по достижении 14 лет. Теперь это не 30, а тоже 90 дней. Нововведения вступят в силу с момента официального опубликования постановления.Еще одно изменение заработает с 1 июля 2022 года: срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней, независимо от места подачи бумаг. Сейчас это занимает десять дней, если документы предоставили по месту жительства, и 30 — во всех остальных случаях.
https://ria.ru/20210522/konstitutsiya-1733436923.html
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россия, михаил мишустин, общество
10:24 16.07.2021 (обновлено: 11:32 16.07.2021)
В России продлили срок действия паспортов, подлежащих замене
Правительство продлило на 90 дней срок действия подлежащих замене российских паспортов
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости
. Подлежащие замене паспорта граждан России
по достижении 20 и 45 лет будут действовать еще 90 дней, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин
.
То есть у россиян появилась возможность менять документ не в экстренном порядке, а с запасом в три месяца.
Кроме того, продлевается срок подачи заявления для получения паспорта по достижении 14 лет. Теперь это не 30, а тоже 90 дней.
Нововведения вступят в силу с момента официального опубликования постановления.
Еще одно изменение заработает с 1 июля 2022 года: срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней, независимо от места подачи бумаг. Сейчас это занимает десять дней, если документы предоставили по месту жительства, и 30 — во всех остальных случаях.