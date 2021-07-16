https://ria.ru/20210716/pasport-1741487064.html

В России продлили срок действия паспортов, подлежащих замене

В России продлили срок действия паспортов, подлежащих замене - РИА Новости, 16.07.2021

В России продлили срок действия паспортов, подлежащих замене

Подлежащие замене паспорта граждан России по достижении 20 и 45 лет будут действовать еще 90 дней, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:24

2021-07-16T10:24

2021-07-16T11:32

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Подлежащие замене паспорта граждан России по достижении 20 и 45 лет будут действовать еще 90 дней, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.То есть у россиян появилась возможность менять документ не в экстренном порядке, а с запасом в три месяца.Кроме того, продлевается срок подачи заявления для получения паспорта по достижении 14 лет. Теперь это не 30, а тоже 90 дней. Нововведения вступят в силу с момента официального опубликования постановления.Еще одно изменение заработает с 1 июля 2022 года: срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней, независимо от места подачи бумаг. Сейчас это занимает десять дней, если документы предоставили по месту жительства, и 30 — во всех остальных случаях.

https://ria.ru/20210522/konstitutsiya-1733436923.html

россия

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россия, михаил мишустин, общество