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Онлайн-конференция Натальи Поклонской по итогам парламентской работы
Онлайн-конференция Натальи Поклонской по итогам парламентской работы - РИА Новости, 16.07.2021
Онлайн-конференция Натальи Поклонской по итогам парламентской работы
20 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Натальи ПОКЛОНСКОЙ по итогам парламентской работы.
2021-07-16T11:08
2021-07-16T11:08
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы
11:08 16.07.2021
 

Онлайн-конференция Натальи Поклонской по итогам парламентской работы

Читать ria.ru в
20 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Натальи ПОКЛОНСКОЙ по итогам парламентской работы.
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Будет представлена статистика приема и обращений граждан, направленным депутатским запросам, внесенным законопроектам и иным задачам, рассмотрены ключевые вопросы деятельности, предоставлен отчет избирателям, а также освещены планы работы.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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