Онлайн-конференция Натальи Поклонской по итогам парламентской работы
20 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Натальи ПОКЛОНСКОЙ по итогам парламентской работы.
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Будет представлена статистика приема и обращений граждан, направленным депутатским запросам, внесенным законопроектам и иным задачам, рассмотрены ключевые вопросы деятельности, предоставлен отчет избирателям, а также освещены планы работы.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Будет представлена статистика приема и обращений граждан, направленным депутатским запросам, внесенным законопроектам и иным задачам, рассмотрены ключевые вопросы деятельности, предоставлен отчет избирателям, а также освещены планы работы.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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