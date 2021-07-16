https://ria.ru/20210716/parlament-1741496102.html

Онлайн-конференция Натальи Поклонской по итогам парламентской работы

Онлайн-конференция Натальи Поклонской по итогам парламентской работы - РИА Новости, 16.07.2021

Онлайн-конференция Натальи Поклонской по итогам парламентской работы

20 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Натальи ПОКЛОНСКОЙ по итогам парламентской работы.

2021-07-16T11:08

2021-07-16T11:08

2021-07-16T11:08

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Задать вопрос Будет представлена статистика приема и обращений граждан, направленным депутатским запросам, внесенным законопроектам и иным задачам, рассмотрены ключевые вопросы деятельности, предоставлен отчет избирателям, а также освещены планы работы.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы