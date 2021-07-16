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МИД Пакистана опроверг слова властей Афганистана о поддержке талибов
МИД Пакистана опроверг слова властей Афганистана о поддержке талибов - РИА Новости, 16.07.2021
МИД Пакистана опроверг слова властей Афганистана о поддержке талибов
МИД Пакистана опроверг заявления вице-президента Афганистана Амруллы Салеха о якобы оказываемой воздушной поддержке боевикам "Талибана"* в ряде районов... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T09:05
2021-07-16T09:05
обострение ситуации в афганистане
россия
мид пакистана‎
кандагар
пакистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. МИД Пакистана опроверг заявления вице-президента Афганистана Амруллы Салеха о якобы оказываемой воздушной поддержке боевикам "Талибана"* в ряде районов Афганистана.Ранее Салех заявил, что пакистанские ВВС предупредили афганских военных, что любые действия по вытеснению талибов из населенного пункта Спин-Болдак в Кандагаре на юге Афганистана "будут встречены и отражены ВВС Пакистана"."Мы уважаем право правительства Афганистана предпринимать действия на своей территории. Вопреки утверждениям афганского вице-президента, ВВС Пакистана никогда ничего не сообщали ВВС Афганистана. Подобные утверждения подрывают искренние усилия Пакистана сыграть свою роль в (реализации - ред.) решения, которое принадлежит афганцам", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Пакистана, опубликованном в Facebook.МИД также отметил, что ранее Афганистан сообщил о намерении провести воздушную операцию на своей территории, которая находится рядом приграничным пакистанским городом Чаман. На что Пакистан отреагировал положительно. Представитель МИД добавил, что пакистанские власти приняли необходимые меры по защите своего населения и военных.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210710/pakistan-1740764991.html
https://ria.ru/20210714/afganistan-1741271775.html
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обострение ситуации в афганистане, россия, мид пакистана‎, кандагар, пакистан, талибан, в мире
09:05 16.07.2021
 
МИД Пакистана опроверг слова властей Афганистана о поддержке талибов

МИД Пакистана опроверг сообщения вице-президента Афганистана Амруллы Салеха о поддержке талибов

© AP Photo / Tariq AchakzaiСторонники Талибана* на границе Афганистана и Пакистана
Сторонники Талибана* на границе Афганистана и Пакистана - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / Tariq Achakzai
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. МИД Пакистана опроверг заявления вице-президента Афганистана Амруллы Салеха о якобы оказываемой воздушной поддержке боевикам "Талибана"* в ряде районов Афганистана.
Ранее Салех заявил, что пакистанские ВВС предупредили афганских военных, что любые действия по вытеснению талибов из населенного пункта Спин-Болдак в Кандагаре на юге Афганистана "будут встречены и отражены ВВС Пакистана".
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"Мы уважаем право правительства Афганистана предпринимать действия на своей территории. Вопреки утверждениям афганского вице-президента, ВВС Пакистана никогда ничего не сообщали ВВС Афганистана. Подобные утверждения подрывают искренние усилия Пакистана сыграть свою роль в (реализации - ред.) решения, которое принадлежит афганцам", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Пакистана, опубликованном в Facebook.
МИД также отметил, что ранее Афганистан сообщил о намерении провести воздушную операцию на своей территории, которая находится рядом приграничным пакистанским городом Чаман. На что Пакистан отреагировал положительно. Представитель МИД добавил, что пакистанские власти приняли необходимые меры по защите своего населения и военных.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
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Обострение ситуации в АфганистанеРоссияМИД Пакистана‎КандагарПакистанТалибанВ мире
 
 
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