Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/otstavka-1741583344.html
Тобольский депутат, сбивший сотрудника ГИБДД, подал в отставку
Тобольский депутат, сбивший сотрудника ГИБДД, подал в отставку - РИА Новости, 16.07.2021
Тобольский депутат, сбивший сотрудника ГИБДД, подал в отставку
Депутат Тобольской гордумы Сергей Вакарин, обвиняемый в применении насилия к представителю власти после того, как сбил на Mercedes сотрудника ГИБДД, подал в... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:14
2021-07-16T17:17
россия
гибдд мвд рф
единая россия
тобольск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741336179_0:66:768:498_1920x0_80_0_0_65652c3403437849d5452794647b8b5d.jpg
ТЮМЕНЬ, 16 июл - РИА Новости. Депутат Тобольской гордумы Сергей Вакарин, обвиняемый в применении насилия к представителю власти после того, как сбил на Mercedes сотрудника ГИБДД, подал в отставку, сообщили в гордуме."Сергей Вакарин написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Сегодня на внеочередном заседании Тобольской городской думы депутаты приняли отставку коллеги", - сообщается на сайте думы.Вакарин 13 июля на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД, пытавшегося его остановить из-за нарушения правил дорожного движения. На следующий день было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. 15 июля ему предъявили обвинение, а 16 июля по решению суда заключили под стражу на два месяца. Также 15 июля Вакарина исключили из членов партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20210315/narusheniya-1601189042.html
россия
тобольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741336179_0:34:768:610_1920x0_80_0_0_cb2b13a5b7be428244c6fb433473ae9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гибдд мвд рф, единая россия, тобольск
17:14 16.07.2021 (обновлено: 17:17 16.07.2021)
 
Тобольский депутат, сбивший сотрудника ГИБДД, подал в отставку

Депутат Тобольской гордумы Сергей Вакарин, сбивший на Mercedes сотрудника ГИБДД, подал в отставку

© Фото : Тобольская городская думаСергей Вакарин
Сергей Вакарин - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : Тобольская городская дума
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 июл - РИА Новости. Депутат Тобольской гордумы Сергей Вакарин, обвиняемый в применении насилия к представителю власти после того, как сбил на Mercedes сотрудника ГИБДД, подал в отставку, сообщили в гордуме.
"Сергей Вакарин написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Сегодня на внеочередном заседании Тобольской городской думы депутаты приняли отставку коллеги", - сообщается на сайте думы.
Вакарин 13 июля на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД, пытавшегося его остановить из-за нарушения правил дорожного движения. На следующий день было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. 15 июля ему предъявили обвинение, а 16 июля по решению суда заключили под стражу на два месяца. Также 15 июля Вакарина исключили из членов партии "Единая Россия".
ДТП во Владивостоке, в результате которого погиб сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 04:30
Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
 
РоссияГИБДД МВД РФЕдиная РоссияТобольск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
04:05В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
03:45Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
03:18Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Лента новостейМолния