https://ria.ru/20210716/otstavka-1741583344.html
Тобольский депутат, сбивший сотрудника ГИБДД, подал в отставку
Тобольский депутат, сбивший сотрудника ГИБДД, подал в отставку - РИА Новости, 16.07.2021
Тобольский депутат, сбивший сотрудника ГИБДД, подал в отставку
Депутат Тобольской гордумы Сергей Вакарин, обвиняемый в применении насилия к представителю власти после того, как сбил на Mercedes сотрудника ГИБДД, подал в... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:14
2021-07-16T17:14
2021-07-16T17:17
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ТЮМЕНЬ, 16 июл - РИА Новости. Депутат Тобольской гордумы Сергей Вакарин, обвиняемый в применении насилия к представителю власти после того, как сбил на Mercedes сотрудника ГИБДД, подал в отставку, сообщили в гордуме."Сергей Вакарин написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Сегодня на внеочередном заседании Тобольской городской думы депутаты приняли отставку коллеги", - сообщается на сайте думы.Вакарин 13 июля на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД, пытавшегося его остановить из-за нарушения правил дорожного движения. На следующий день было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. 15 июля ему предъявили обвинение, а 16 июля по решению суда заключили под стражу на два месяца. Также 15 июля Вакарина исключили из членов партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20210315/narusheniya-1601189042.html
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россия, гибдд мвд рф, единая россия, тобольск
17:14 16.07.2021 (обновлено: 17:17 16.07.2021)
Тобольский депутат, сбивший сотрудника ГИБДД, подал в отставку
Депутат Тобольской гордумы Сергей Вакарин, сбивший на Mercedes сотрудника ГИБДД, подал в отставку