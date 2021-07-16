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Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться - РИА Новости, 16.07.2021
Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
Конечно, отправляться в отпуск лучше, если уже полностью сформированы антитела к COVID-19. Это происходит спустя 21 день после второй прививки, рассказала... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T03:18
2021-07-16T03:18
2021-07-16T03:18
распространение коронавируса
европейский медицинский центр
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Конечно, отправляться в отпуск лучше, если уже полностью сформированы антитела к COVID-19. Это происходит спустя 21 день после второй прививки, рассказала агентству "Прайм" главный врач, руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Светлана Бунова.Она советует тем, кто собирается в отпуск осенью, вакцинироваться прямо сейчас.
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европейский медицинский центр, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия
Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
Врач Бунова заявила, что в отпуск стоит идти через 21 день после второй прививки от COVID-19