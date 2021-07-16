Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/otpusk-1741469239.html
Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться - РИА Новости, 16.07.2021
Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
Конечно, отправляться в отпуск лучше, если уже полностью сформированы антитела к COVID-19. Это происходит спустя 21 день после второй прививки, рассказала... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T03:18
2021-07-16T03:18
распространение коронавируса
европейский медицинский центр
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740428547_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_d8047aadc570ef0b664b00af39df7126.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Конечно, отправляться в отпуск лучше, если уже полностью сформированы антитела к COVID-19. Это происходит спустя 21 день после второй прививки, рассказала агентству "Прайм" главный врач, руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Светлана Бунова.Она советует тем, кто собирается в отпуск осенью, вакцинироваться прямо сейчас.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740428547_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f1ecd8d3216ff22fb67ecd9c78fff39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский медицинский центр, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия
03:18 16.07.2021
 
Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться

Врач Бунова заявила, что в отпуск стоит идти через 21 день после второй прививки от COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Лужниках
Центр вакцинации от COVID-19 в Лужниках - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Конечно, отправляться в отпуск лучше, если уже полностью сформированы антитела к COVID-19. Это происходит спустя 21 день после второй прививки, рассказала агентству "Прайм" главный врач, руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Светлана Бунова.
Она советует тем, кто собирается в отпуск осенью, вакцинироваться прямо сейчас.
"Если вы уже сделали первую прививку, то не забудьте о втором компоненте. В сложной эпидобстановке, которая сложилась сейчас, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причем независимо от уровня антител", - поясняет Бунова.
 
Распространение коронавирусаЕвропейский медицинский центрВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал
07:41В Донецке заявили об обстреле со стороны ВСУ
07:29South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac
07:03Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня
06:19Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
06:14В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
06:12Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби
06:10В Приморье вандалы осквернили кладбище
06:06Общественная палата подготовила предложения по поддержке детского отдыха
05:57В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой
05:39Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля
05:23Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
05:13В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик
05:05Кардиолог назвала снижающие давление продукты
04:59РБК: в России резко подорожали бананы
04:36Врач напомнил признаки теплового удара
04:09В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях
04:00В Кот-д'Ивуаре жертвами ДТП стали 23 человека
03:35Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
03:18Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
Лента новостейМолния