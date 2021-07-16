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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210716/otdykh-1741564060.html
Эксперты определили самые дешевые пляжные туры в конце июля
Эксперты определили самые дешевые пляжные туры в конце июля - РИА Новости, 16.07.2021
Эксперты определили самые дешевые пляжные туры в конце июля
Туроператоры рассказали, где в конце июля можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:31
2021-07-16T17:31
туризм
отдых в россии 2021 летом
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
марокко
анапа
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в конце июля можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 25 по 31 июля. Перелет, проживание и питание включены.В конце июля на большинстве российских черноморских пляжных направлений минимальные цены на пакетные туры снизились на пару тысяч рублей из-за коронавирусных ограничений.За отдых в Сочи придется отдать не менее 30,3 тысячи рублей. Отпуск в Анапе стоит как минимум на полторы тысячи рублей дороже. А посетить крымские пляжи можно, потратив на двоих не менее 35,7 тысячи рублей.Тур на курорты Калининградской области стоит от 53 тысяч рублей, что на пять тысяч дороже, чем две недели назад.Самый бюджетный отдых за границей — в Абхазии. Минимальная стоимость путевок в Пицунду или Гагру — 39,3 тысячи рублей на двоих.Улететь в Турцию можно, заплатив минимум 50,4 тысячи рублей. Две недели назад самый дешевый тур туда стоил 62,3 тысячи рублей.Турпакеты в ОАЭ за последние пару недель тоже подешевели — с 82 до 77 тысяч рублей. Отельеры Эмиратов гибко отреагировали на расширившийся выбор зарубежных направлений для отдыха россиян, объясняют эксперты.Отдых в Египте обойдется как минимум в 79,2 тысячи рублей, но эта цена — с перелетом через Каир. После возобновления чартерного сообщения с курортами Красного моря, стоимость туров может снизиться.За поездку на пляжи Марокко придется отдать не менее 98 тысяч рублей. Но непривитые россияне могут отправиться в курортную зону только после десятидневного карантина.За две недели каникулы на Кипре подорожали с 80 до 103,3 тысячи рублей. Столько же стоит поездка в Болгарию. Чуть дороже обойдется тур в Грецию — от 107 тысяч рублей, Албанию — от 109 тысяч рублей, Иорданию — от 120 тысяч рублей, Хорватию и Мальдивы — от 130 тысяч рублей и на Кубу — от 140 тысяч рублей.Путевка на Сейшелы обойдется не менее чем в 217 тысяч рублей, Мексика — в 224 тысячи рублей.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html
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отдых в россии 2021 летом, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, марокко, анапа, иордания
17:31 16.07.2021
 

Эксперты определили самые дешевые пляжные туры в конце июля

© РИА Новости / Анастасия МельниковаМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в конце июля можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР.
Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 25 по 31 июля. Перелет, проживание и питание включены.
В конце июля на большинстве российских черноморских пляжных направлений минимальные цены на пакетные туры снизились на пару тысяч рублей из-за коронавирусных ограничений.
За отдых в Сочи придется отдать не менее 30,3 тысячи рублей. Отпуск в Анапе стоит как минимум на полторы тысячи рублей дороже. А посетить крымские пляжи можно, потратив на двоих не менее 35,7 тысячи рублей.
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Самый бюджетный отдых за границей — в Абхазии. Минимальная стоимость путевок в Пицунду или Гагру — 39,3 тысячи рублей на двоих.
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Турпакеты в ОАЭ за последние пару недель тоже подешевели — с 82 до 77 тысяч рублей. Отельеры Эмиратов гибко отреагировали на расширившийся выбор зарубежных направлений для отдыха россиян, объясняют эксперты.
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За поездку на пляжи Марокко придется отдать не менее 98 тысяч рублей. Но непривитые россияне могут отправиться в курортную зону только после десятидневного карантина.
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За две недели каникулы на Кипре подорожали с 80 до 103,3 тысячи рублей. Столько же стоит поездка в Болгарию. Чуть дороже обойдется тур в Грецию — от 107 тысяч рублей, Албанию — от 109 тысяч рублей, Иорданию — от 120 тысяч рублей, Хорватию и Мальдивы — от 130 тысяч рублей и на Кубу — от 140 тысяч рублей.
Путевка на Сейшелы обойдется не менее чем в 217 тысяч рублей, Мексика — в 224 тысячи рублей.
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