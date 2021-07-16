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Наука
https://ria.ru/20210716/oslozhneniya-1741458257.html
Ученые перечислили основные осложнения при COVID-19
Ученые перечислили основные осложнения при COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
Ученые перечислили основные осложнения при COVID-19
В журнале The Lancet опубликованы результаты первого масштабного обсервационного исследования, в котором участвовали более 70 тысяч пациентов 302 больниц... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:30
2021-07-16T01:30
наука
коронавирус covid-19
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В журнале The Lancet опубликованы результаты первого масштабного обсервационного исследования, в котором участвовали более 70 тысяч пациентов 302 больниц Великобритании, госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Задача исследования состояла в том, чтобы описать основные осложнения, возникающие у больных COVID-19.Исследование показало, что примерно у половины пациентов — 36 367 из 73 197 — во время госпитализации развилось одно или несколько осложнений. Больше страдали мужчины и люди старше 60 лет, но осложнения и плохие функциональные результаты были обычным явлением даже у молодых, ранее здоровых людей.Наиболее частые осложнения включали почечные, сложные респираторные и системные нарушения, а также сердечно-сосудистые, неврологические, желудочно-кишечные и печеночные осложнения."Теперь у нас есть более подробное представление о COVID-19 и связанных с ним рисках. У госпитализированных пациентов с COVID-19, даже молодых и в целом здоровых людей, часто возникают осложнения, которые могут затронуть любой орган, но особенно почки, сердце и легкие, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования профессора Ивен Харрисон (Ewen Harrison) из Эдинбургского университета. — У многих пациентов с осложнениями после выписки из больницы здоровье ухудшилось, а у некоторых еще будут долгосрочные последствия.".Наиболее частыми осложнениями были почечные — затрагивающие почти каждого четвертого человека, или 24 процента больных; респираторные — 18 процентов, и системные — 16. Примерно у каждого восьмого участника были зарегистрированы сердечно-сосудистые осложнения — 12 процентов, а также неврологические — четыре процента, желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента. Среди диагнозов лидируют: острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия и сердечная аритмия.Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39 процентов людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51 процентом в возрастной группе 50 лет и старше. После выписки из больницы 27 процентов заявили, что они менее способны заботиться о себе, чем до COVID-19."Мы изучили широкий спектр осложнений и обнаружили, что кратковременное повреждение нескольких органов чрезвычайно распространено у тех, кто лечится в больнице от COVID-19, — говорит первый автор статьи доктор Томас Дрейк (Thomas Drake) из Эдинбургского университета. — Эти осложнения присутствуют во всех возрастных группах, а не только у пожилых людей или людей с уже существующими заболеваниями"Авторы отмечают, что пациентам с осложнениями, часто требуется дополнительная помощь для восстановления после госпитализации и это необходимо учитывать при подготовке медицинских рекомендаций по борьбе с COVID-19 и его последствиями.
https://ria.ru/20210715/nanokapsuly-1741444938.html
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коронавирус covid-19, здоровье, великобритания
01:30 16.07.2021
 

Ученые перечислили основные осложнения при COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В журнале The Lancet опубликованы результаты первого масштабного обсервационного исследования, в котором участвовали более 70 тысяч пациентов 302 больниц Великобритании, госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Задача исследования состояла в том, чтобы описать основные осложнения, возникающие у больных COVID-19.
Исследование показало, что примерно у половины пациентов — 36 367 из 73 197 — во время госпитализации развилось одно или несколько осложнений. Больше страдали мужчины и люди старше 60 лет, но осложнения и плохие функциональные результаты были обычным явлением даже у молодых, ранее здоровых людей.
Наиболее частые осложнения включали почечные, сложные респираторные и системные нарушения, а также сердечно-сосудистые, неврологические, желудочно-кишечные и печеночные осложнения.
"Теперь у нас есть более подробное представление о COVID-19 и связанных с ним рисках. У госпитализированных пациентов с COVID-19, даже молодых и в целом здоровых людей, часто возникают осложнения, которые могут затронуть любой орган, но особенно почки, сердце и легкие, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования профессора Ивен Харрисон (Ewen Harrison) из Эдинбургского университета. — У многих пациентов с осложнениями после выписки из больницы здоровье ухудшилось, а у некоторых еще будут долгосрочные последствия.".
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Наиболее частыми осложнениями были почечные — затрагивающие почти каждого четвертого человека, или 24 процента больных; респираторные — 18 процентов, и системные — 16. Примерно у каждого восьмого участника были зарегистрированы сердечно-сосудистые осложнения — 12 процентов, а также неврологические — четыре процента, желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента. Среди диагнозов лидируют: острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия и сердечная аритмия.
Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39 процентов людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51 процентом в возрастной группе 50 лет и старше. После выписки из больницы 27 процентов заявили, что они менее способны заботиться о себе, чем до COVID-19.
"Мы изучили широкий спектр осложнений и обнаружили, что кратковременное повреждение нескольких органов чрезвычайно распространено у тех, кто лечится в больнице от COVID-19, — говорит первый автор статьи доктор Томас Дрейк (Thomas Drake) из Эдинбургского университета. — Эти осложнения присутствуют во всех возрастных группах, а не только у пожилых людей или людей с уже существующими заболеваниями"
Авторы отмечают, что пациентам с осложнениями, часто требуется дополнительная помощь для восстановления после госпитализации и это необходимо учитывать при подготовке медицинских рекомендаций по борьбе с COVID-19 и его последствиями.
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