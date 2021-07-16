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"Церковная афера Зеленского": за кого выдают миллионы украинцев

"Церковная афера Зеленского": за кого выдают миллионы украинцев - РИА Новости, 16.07.2021

"Церковная афера Зеленского": за кого выдают миллионы украинцев

"Самая большая в стране" и "самая популярная у граждан" — так в последние дни рекламирует себя раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Результаты... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T08:00

2021-07-16T08:00

2021-07-16T08:01

религия и мировоззрение

кмис

константинопольский патриархат

ростислав ищенко

украинская православная церковь

владимир зеленский

стамбул

киев

украина

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Олег Налисник. "Самая большая в стране" и "самая популярная у граждан" — так в последние дни рекламирует себя раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Результаты свежего соцопроса якобы показали ее преимущество над остальными структурами, прежде всего канонической Украинской православной церковью (УПЦ), которую власти обвинили в сотрудничестве с Москвой. Почему "карманная социология" стала последней надеждой светского Киева и как выглядит религиозная карта республики в реальности — в материале РИА Новости.Толпа "на бумаге"Почетный караул, девушки с караваем в вышиванках и толпы верующих — так встречали патриарха Варфоломея в 2008-м. Предстоятель Константинопольской церкви из Борисполя отправился сразу в Киево-Печерскую лавру — главную святыню Украины."Мы прибыли сюда, чтобы помолиться вместе с вами за объединение всех православных христиан Украины в единую церковь — церковь вашего народа, церковь вашей страны", — говорил он тогда украинцам.Правда, историческое событие омрачил инцидент: один из прихожан в обители пытался напасть на иерарха, размахивал кулаками и возмущался тем, что предстоятель вообще сюда приехал.Спустя 13 лет недовольных гораздо больше. Верующие канонической Украинской православной церкви заявляют, что не ждут стамбульского патриарха на своей земле. Все потому, что некогда он обещал мир и объединение православных. А в реальности учинил раскол."Он не глава нашей Церкви, даже не официальный представитель государства, из которого приезжает. Он не принес мира, единства в украинское православное общество", — сказал архиепископ Васильковский Николай 20 тысячам украинцев, собравшимся в конце мая возле здания Рады. Они совершили молебен и передали властям петицию с требованием отозвать приглашение Константинопольскому предстоятелю.Услышали ли это на Фанаре (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата), неизвестно.Зато там увлеченно перечитывают результаты свежего соцопроса — связанные с церковным Стамбулом издания активно его тиражируют. Радужную картину нарисовал Киевский международный институт социологии (КМИС). По его данным, положительно относятся к запланированному на август визиту патриарха Варфоломея 57 процентов украинцев. Почти трети граждан все равно, шесть процентов — против.Это несколько не вяжется с недавними словами президента Владимира Зеленского о том, что "вся страна с нетерпением ждет визита". Но куда интереснее в материале КМИС данные по православным церквам в стране. А их, как известно две: УПЦ, которая формально входит в состав Московского патриархата, но фактически независима, а также не признанная большинством православных ПЦУ, созданная три года назад властями при поддержке Фанара на основе раскольнических структур.И картина такова: 58 процентов граждан, утверждает социологическая служба, относят себя к "новой церкви". А сторонниками канонической УПЦ назвали себя четверть украинцев.И эти цифры уже несколько дней кочуют по различным СМИ. Провластные медиа их подают как "триумф": мол, смотрите, что "томос животворящий делает".За кадром остались детали. Например, то, что исследование было довольно незамысловатым: по телефону обзвонили всего 1,3 тысячи человек в нескольких регионах."Эти соцопросы проводятся специально под визит патриарха Варфоломея. То есть таким образом готовят общественное мнение, обзвонив только 1,3 тысячи человек и выдав это за мнение всех украинцев", — прокомментировал нашумевшее "исследование" протоиерей УПЦ Николай Данилевич."Искажение реальности"Киев прибегает к подобным трюкам не первый раз. В прошлом главным поставщиком "нужных показателей" был Центр имени Разумкова. После того как его директор стал спикером Верховной рады, эстафету подхватили КМИС и фонд "Демократические инициативы". Последний, кстати, активно участвовал в обоих Майданах.Что интересно, представители этих же организаций на одном из круглых столов в 2019-м ругали украинскую социологию за обслуживание интересов политических игроков "в ущерб науке". И, как ни парадоксально, сами себя раскрыли."Ведущие социологические центры обвиняют в продажности <…> Это, конечно, сильно сказано, но заказы для социологических центров — едва ли не единственный источник дохода. И именно заказчик выбирает, кого включать в анкету", — говорилось в совместном заявлении участников конференции.И не только это. Тот, кто платит, может еще и формулировать вопросы. А от этого во многом зависит, какими будут ответы."В вопросах респондентам на церковную тематику есть определенный нюанс: социологи используют уточнение "Московский патриархат", когда говорят об УПЦ, — хотя в официальном названии такого нет. И это у респондентов сразу вызывает определенную реакцию, тем самым искажая реальную статистическую картину", — объясняет РИА Новости украинский религиовед Алексей Смирнов.Кроме того, добавляет он, выборка заведомо неполная: без граждан на неподконтрольных Киеву территориях. А они, по словам эксперта, ходят в храмы канонической Украинской церкви.И самое главное: соцопросы не различают тех, кто по-настоящему верит в Бога, и тех, кто относит себя к той или иной религиозной организации исключительно по политическим мотивам. В частности, "где угодно, лишь бы не у москалей"."Подобные социологические исследования, чтобы претендовать на научность, должны сопровождаться вопросами о "реальной религиозности": посещает ли человек храм, как часто участвует в таинствах и тому подобное", — подчеркивает религиовед.Последняя надежда"Настоящую религиозность" у украинцев замеряют постоянно. По данным недавнего исследования группы независимых социологов, Украинская церковь лидирует по числу активных прихожан — 14,4 процента населения.У ПЦУ же всего 7,6 процента. Более того, десятая часть из них заявила, что вообще не верит в Бога.На этом противоречия не заканчиваются. Лидеры раскольников не упоминают еще об одной статистической неприятности — храмах. У ПЦУ их около семи тысяч. У канонической УПЦ — свыше 12 тысяч. И это притом что около четырех тысяч приходов отняли.Украинская церковь ежегодно прирастает новыми общинами и духовенством — это фиксируют даже исследователи КМИС. А вот у раскольнической организации, вопреки обещаниям ее создателей, ничего не прибавилось."Эта структура создавалась на бумаге. И, будучи искусственной, на ней и осталась. Ее задумывали как "общенациональную". Но получается, она гораздо меньше УПЦ, которую власти называют "российской", а ее священников и прихожан — "агентами Кремля". Вот и приходится иметь дело с социологами. Но, как известно, в таких случаях все решает заказчик", — рассуждает в беседе с РИА Новости украинский политолог Ростислав Ищенко.Кроме того, новая структура прибегает к давней тактике раскольников — открывает храмы без прихожан, чтобы создать видимость большинства. Но и тут проблемы: склеенная из созданных самосвятами "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви" ПЦУ так и не перевела их общины под свою юрисдикцию, как этого требует закон. То есть даже де-юре у нее совсем немного приходов. В такой ситуации действительно остается лишь уповать на телефонные опросы.

https://ria.ru/20210708/lavra-1740319639.html

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кмис, константинопольский патриархат, ростислав ищенко, украинская православная церковь, владимир зеленский, стамбул, киев, украина