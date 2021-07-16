https://ria.ru/20210716/ogranicheniya-1741613316.html

Владимирский губернатор смягчил коронавирусные ограничения для общепита

Владимирский губернатор смягчил коронавирусные ограничения для общепита - РИА Новости, 16.07.2021

Владимирский губернатор смягчил коронавирусные ограничения для общепита

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ, смягчающий на период до 15 сентября ограничения для организаций общественного питания и... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T19:59

2021-07-16T19:59

2021-07-16T19:59

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общество

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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ, смягчающий на период до 15 сентября ограничения для организаций общественного питания и индустрии развлечений, сообщила администрация региона.Ранее во Владимирской области приняли решение о допуске с 12 июля в рестораны и кафе только вакцинированных или имеющих отрицательный ПЦР-тест. Такие же требования коснулись салонов красоты, соляриев, саун, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов. Затем в документ внесли коррективы и разрешили допускать граждан со справкой, подтверждающей перенесенный коронавирус, если с даты выздоровления прошло не более полугода. Такие же требования с 15 июля будут предъявляться к заселяющимся в гостиницы. Предприниматели вышли с инициативой смягчения таких мер, администрация региона организовала ряд встреч с ними. В четверг власти объявили о смягчении ограничений для фитнес-центров и салонов красоты, но анонсировали продолжение консультаций с бизнесом и возможное дальнейшее изменение документов."Владимир Сипягин до 15 сентября максимально смягчил "антикоронавирусные" ограничения для общепита и индустрии развлечений Владимирской области. 16 июля он внёс соответствующие изменения в Указ №38 "О введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава региона "пошёл навстречу бизнесу". Заведения общественного питания, детские развлекательные центры, массажные салоны, сауны, фитнес-центры, бассейны, ночные клубы, кинотеатры до 15 сентября смогут оказывать услуги клиентам без предоставления QR-кодов, отрицательных ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации, но при строгом соблюдении рекомендаций главного государственного санитарного врача РФ.Кроме того, в этом периоде с 23.00 до 6.00 запрещено проведение дискотек, конкурсных и танцевальных программ, караоке в организациях общественного питания. Деятельность фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах разрешается при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей, уточняется на сайте администрации."Для жителей Владимирской области, которые останавливаются в гостиницах и иных местах временного размещения внутри региона, предоставление QR-кодов, тестов ПЦР и сертификатов о вакцинации не требуется. Однако это не распространяется на гостей из других субъектов Российской Федерации и стран", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210716/tatuirovka-1741579010.html

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