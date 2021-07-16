Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/ochki-1741472660.html
Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
Врач рассказал, как выбрать очки от солнца - РИА Новости, 16.07.2021
Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
Очки от солнца нужно выбирать качественные, при этом более темные стекла не дают большей защиты, даже вредны, поскольку заставляют напрягать зрение, сообщил РИА РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T06:19
2021-07-16T06:19
россия
андрей тяжельников
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/71903/86/719038699_0:169:2956:1832_1920x0_80_0_0_2deb275bb6e2670224c9de12968ca0ed.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Очки от солнца нужно выбирать качественные, при этом более темные стекла не дают большей защиты, даже вредны, поскольку заставляют напрягать зрение, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Очки нужно выбирать качественные, именно с защитой от UV-лучей. Вопреки заблуждению, более темные стекла не дают большей защиты. Более того, даже вредны, поскольку заставляют напрягать зрение. Для лучшей гарантии правильного подбора солнцезащитных очков нужно приобретать их в специализированных магазинах оптики, где специалисты могут дать полезную консультацию", - рассказал Тяжельников.При этом он отметил, что дополнительной защитой для глаз может быть головной убор с широкими полями.Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что в выходные в столице сохранится жаркая погода с температурой плюс 31-33 градуса.
https://ria.ru/20210716/zhara-1741471237.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/71903/86/719038699_145:0:2812:2000_1920x0_80_0_0_99a8dd5dfb6f6ce1cf47af65dc269ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей тяжельников, общество
06:19 16.07.2021
 
Врач рассказал, как выбрать очки от солнца

Врач Тяжельников о выборе очков от солнца: надо брать против UV-лучей, но более темные стекла вредны

© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в фотобанкЛетние веранды в Москве
Летние веранды в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Андрей Теличев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Очки от солнца нужно выбирать качественные, при этом более темные стекла не дают большей защиты, даже вредны, поскольку заставляют напрягать зрение, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Очки нужно выбирать качественные, именно с защитой от UV-лучей. Вопреки заблуждению, более темные стекла не дают большей защиты. Более того, даже вредны, поскольку заставляют напрягать зрение. Для лучшей гарантии правильного подбора солнцезащитных очков нужно приобретать их в специализированных магазинах оптики, где специалисты могут дать полезную консультацию", - рассказал Тяжельников.
Люди отдыхают на пляже на берегу Белого озера на территории природно-исторического парка Косинский в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
05:23
Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
При этом он отметил, что дополнительной защитой для глаз может быть головной убор с широкими полями.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что в выходные в столице сохранится жаркая погода с температурой плюс 31-33 градуса.
 
РоссияАндрей ТяжельниковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал
07:41В Донецке заявили об обстреле со стороны ВСУ
07:29South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac
07:03Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня
06:19Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
06:14В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
06:12Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби
06:10В Приморье вандалы осквернили кладбище
06:06Общественная палата подготовила предложения по поддержке детского отдыха
05:57В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой
05:39Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля
05:23Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
05:13В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик
05:05Кардиолог назвала снижающие давление продукты
04:59РБК: в России резко подорожали бананы
04:36Врач напомнил признаки теплового удара
04:09В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях
04:00В Кот-д'Ивуаре жертвами ДТП стали 23 человека
03:35Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
03:18Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
Лента новостейМолния