https://ria.ru/20210716/ochki-1741472660.html
Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
Врач рассказал, как выбрать очки от солнца - РИА Новости, 16.07.2021
Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
Очки от солнца нужно выбирать качественные, при этом более темные стекла не дают большей защиты, даже вредны, поскольку заставляют напрягать зрение, сообщил РИА РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T06:19
2021-07-16T06:19
2021-07-16T06:19
россия
андрей тяжельников
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Очки от солнца нужно выбирать качественные, при этом более темные стекла не дают большей защиты, даже вредны, поскольку заставляют напрягать зрение, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Очки нужно выбирать качественные, именно с защитой от UV-лучей. Вопреки заблуждению, более темные стекла не дают большей защиты. Более того, даже вредны, поскольку заставляют напрягать зрение. Для лучшей гарантии правильного подбора солнцезащитных очков нужно приобретать их в специализированных магазинах оптики, где специалисты могут дать полезную консультацию", - рассказал Тяжельников.При этом он отметил, что дополнительной защитой для глаз может быть головной убор с широкими полями.Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что в выходные в столице сохранится жаркая погода с температурой плюс 31-33 градуса.
https://ria.ru/20210716/zhara-1741471237.html
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россия, андрей тяжельников, общество
Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
Врач Тяжельников о выборе очков от солнца: надо брать против UV-лучей, но более темные стекла вредны