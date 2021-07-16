https://ria.ru/20210716/obstrel-1741474201.html
В Донецке заявили об обстреле со стороны ВСУ
В Донецке заявили об обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.07.2021
В Донецке заявили об обстреле со стороны ВСУ
Украинские силовики в пятницу выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 15 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T07:41
2021-07-16T07:41
2021-07-16T07:41
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 15 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 5.40 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населенного пункта Ленинское. Выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров ", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210712/obstrel-1740867997.html
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, в мире
В Донецке заявили об обстреле со стороны ВСУ
В Донецке заявили, что украинские силовики в пятницу выпустили по территории ДНР 15 мин