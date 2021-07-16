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Работу общепита в Москве возобновят на фудкортах и ночью
Работу общепита в Москве возобновят на фудкортах и ночью - РИА Новости, 16.07.2021
Работу общепита в Москве возобновят на фудкортах и ночью
Оказание услуг общепита в Москве возобновляется с 19 июля, в том числе на фуд-кортах и ночью, при условии соблюдения эпидтребований, говорится в указе мэра... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:55
2021-07-16T14:13
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оказание услуг общепита в Москве возобновляется с 19 июля, в том числе на фуд-кортах и ночью, при условии соблюдения эпидтребований, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина."Установить, что с 19 июля 2021 года возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания, в том числе в фуд-кортах, а также в период с 23.00 до 6.00 при условии соблюдения либо ограничений... либо требований к работе... организаций и индивидуальных предпринимателей, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода при условии соблюдения специальных требований к предоставлению услуг.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
13:55 16.07.2021 (обновлено: 14:13 16.07.2021)
 
Работу общепита в Москве возобновят на фудкортах и ночью

Работу общепита в Москве возобновят в том числе на фудкортах и ночью при соблюдении эпидтребований

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСтолики на закрытом из-за коронавирусных ограничений фуд-корте в торговом центре Columbus в Москве
Столики на закрытом из-за коронавирусных ограничений фуд-корте в торговом центре Columbus в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оказание услуг общепита в Москве возобновляется с 19 июля, в том числе на фуд-кортах и ночью, при условии соблюдения эпидтребований, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
"Установить, что с 19 июля 2021 года возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания, в том числе в фуд-кортах, а также в период с 23.00 до 6.00 при условии соблюдения либо ограничений... либо требований к работе... организаций и индивидуальных предпринимателей, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода при условии соблюдения специальных требований к предоставлению услуг.
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