https://ria.ru/20210716/obschepit-1741536497.html
Работу общепита в Москве возобновят на фудкортах и ночью
Работу общепита в Москве возобновят на фудкортах и ночью - РИА Новости, 16.07.2021
Работу общепита в Москве возобновят на фудкортах и ночью
Оказание услуг общепита в Москве возобновляется с 19 июля, в том числе на фуд-кортах и ночью, при условии соблюдения эпидтребований, говорится в указе мэра... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:55
2021-07-16T13:55
2021-07-16T14:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739018519_0:151:3372:2048_1920x0_80_0_0_9583175d9b8923acee090e5f0ab4b13a.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оказание услуг общепита в Москве возобновляется с 19 июля, в том числе на фуд-кортах и ночью, при условии соблюдения эпидтребований, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина."Установить, что с 19 июля 2021 года возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания, в том числе в фуд-кортах, а также в период с 23.00 до 6.00 при условии соблюдения либо ограничений... либо требований к работе... организаций и индивидуальных предпринимателей, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода при условии соблюдения специальных требований к предоставлению услуг.
https://ria.ru/20210716/qr-kod-1741537349.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739018519_155:177:2650:2048_1920x0_80_0_0_e2c79c17762ec0fb0b8a3daa2334a581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
13:55 16.07.2021 (обновлено: 14:13 16.07.2021)
Работу общепита в Москве возобновят на фудкортах и ночью
Работу общепита в Москве возобновят в том числе на фудкортах и ночью при соблюдении эпидтребований