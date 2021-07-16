https://ria.ru/20210716/mvd-1741618543.html
Путин назначил нового замглавы МВД
Путин назначил нового замглавы МВД - РИА Новости, 16.07.2021
Путин назначил нового замглавы МВД
Глава антинаркотического главка МВД России Андрей Храпов назначен новым заместителем главы МВД России Владимира Колокольцева, сменив на этой должности Михаила... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T20:56
2021-07-16T20:56
2021-07-16T23:39
россия
андрей храпов
михаил ваничкин
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава антинаркотического главка МВД России Андрей Храпов назначен новым заместителем главы МВД России Владимира Колокольцева, сменив на этой должности Михаила Ваничкина, следует из указа президента России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе президента.Этим же указом от должности замглавы МВД освобождается генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин.Ваничкин, согласно сайту ведомства, 1956 года рождения, заместителем главы МВД России он назначен 16 июня 2012-го.Храпов — начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, данную должность он занимал с 2016 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/avakov-1741337231.html
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россия, андрей храпов, михаил ваничкин, владимир колокольцев, общество
20:56 16.07.2021 (обновлено: 23:39 16.07.2021)
Путин назначил нового замглавы МВД
Президент Путин назначил генерал-лейтенанта МВД Андрея Храпова заместителем министра